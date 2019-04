28-årig amerikaner anholdt for at ville køre ind i fodgængere

Amerikanske myndigheder har forhindret et angreb nær Washington D.C. Det oplyser det amerikanske justitsministerium mandag.

Myndighederne har således anholdt en 28-årig mand fra delstaten Maryland.

Han havde angiveligt planer om at køre en stjålen lastvogn ind i så mange fodgængere som muligt nær et travlt indkøbscenter uden for landets hovedstad.

Justitsministeriet oplyser videre, at manden var inspireret af den militante gruppe Islamisk Stat (IS), og at han havde planer om at bruge en lastvogn fra flyttefirmaet U-Haul.

Anklagemyndigheden i Maryland sigtede i første omgang den 28-årige for tyveri af et køretøj. Da myndighederne blev klar over hans egentlige motiv, bad de en føderal dommer om at tilbageholde ham, men de afventer en retssag.

»Jeg ville bare køre og køre og køre. Jeg havde ikke i sinde at stoppe, skulle den 28-årige have forklaret ifølge myndighederne«.

ritzau