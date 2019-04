Konflikt i Libyen forværret: Angreb på Tripolis eneste lufthavn rammer civile og nødhjælp

Et militærfly angreb mandag lufthavnen Mitiga, som ligger knap 8 kilometer øst for Tripolis centrum og er den eneste fungerende lufthavn i Libyens hovedstad. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er ingen meldinger om omkomne.

En oprørshær ledet af general Khalifa Haftar stod bag angrebet, som ifølge nyhedsbureauet Reuters fik passagerer til at forlade lufthavnen. Søndag angreb oprørshæren også Tripolis internationale lufthavn syd for hovedstaden, som har været lukket i flere år på grund af tidligere kampe i området.

Ifølge AP siger FN, at 3400 mennesker er blevet flyttet fra deres hjem og at nødhjælp er blevet forhindret i at nå tilskadekomne og civile som følge af de seneste kampe i Tripoli.

Dødstallet er steget til mindst 51, siden oprørshæren indledte angreb i hovedstaden torsdag, skriver AP.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at to læger er blevet dræbt, da de var i gang med at »evakuere sårede patienter fra konfliktområder«.

Lufthavnen var lukket i flere timer, men åbnede igen senere mandag.

På kanten af en borgerkrig

Mens situationen i Libyen spidser til, opfordrer både EU og FN til at nedtrappe konflikten.

EU’s udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, sagde under et møde med EU’s udenrigsministre i Luxembourg, at de stridende parter skal »vende tilbage til forhandlingsbordet under FN’s opsyn«, skriver AP.

En repræsentant fra FN, Ghassan Salame, fordømte mandag angrebet på lufthavnen Mitiga og kaldte det for et »alvorlig brud på internationale humanitære love«.

Salame opfordrede til et »øjeblikkeligt stop af alle fremtidige kamphandlinger« for at bringe landet tilbage fra kanten af det, han kaldte en »effektiv start på en borgerkrig«.

Der har været flere af disse kamphandlinger og konflikter i det nordafrikanske land, siden den tidligere præsident Muammar Gaddafi blev væltet og dræbt i 2011.

Siden Gaddafi blev væltet, har landet været splittet i to; den østlige del med store olieforekomster og den vestlige del med hovedstaden Tripoli og en regering, der er anderkendt af FN.

Oprørshæren, som er en del af Libyens Nationale Hær, holder til i øst. Hæren vil ikke anerkende regeringen og forsøger derfor at overtage magten.

Den 75-årige Khalifa Haftar, som er lederen bag de seneste dages angreb, bliver af modstandere beskrevet som en ny diktator i stil med Gaddafi, der i mange år var Libyens enehersker.