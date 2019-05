Jeppe Kofod: »Jeg kan godt forstå, hvorfor nogen ser det, som om jeg har forladt dansk politik. Men det er ikke sådan, jeg selv oplever det«

Såfremt han bliver valgt 26. maj, vil han fortsætte med at bekrige skattelylande. EU har allerede fået nogle våben med 14 nye love, der blandt andet gør, at store selskaber nu skal aflægge regnskab i hvert enkelt EU-land, så man kan sikre, at de betaler skat der, hvor de tjener deres penge. Men der er stadig lang vej endnu, mener Jeppe Kofod. Eksempelvis skal man, hvis det står til ham, have en digital skat, som svarer til nutidens virksomheder:

»De digitale virksomheder er anderledes skruet sammen, end virksomhederne var, dengang man lavede selskabsskattesystemet. Techgiganterne betaler under halvdelen af, hvad almindelige multinationale selskaber betaler i skat. Hele den værdiskabelse, der finder sted gennem interaktionen mellem brugerne og platformen, bliver ikke beskattet effektivt i dag på samme måde som et almindeligt selskab, og det er jo bunduretfærdigt«, siger han.

Skal man komme den uretfærdighed til livs, skal EU ifølge Jeppe Kofod sørge for, at den værdiskabelse, der sker, når brugere fodrer techgiganterne med data, der kan bruges til at sælge reklamer, beskattes. For det andet skal man have en fælles selskabsskattebase, hvor virksomheder aflægger regnskab og herefter fordeler skattebetalingen, ud fra hvor meget man har solgt i hvert enkelte land.

Et borgernært EU

Men skattesystemet er ikke det eneste, der trænger til en overhaling. Skal det europæiske samarbejde bestå, bliver man ifølge Kofod også nødt at gøre EU-politikken til en del af den demokratiske hverdag på nationalt niveau – også i Danmark.

Ifølge socialdemokraten er afstanden mellem Bruxelles og Danmark for stor. EU er aldrig blevet en ven af danskerne, højst en bekendt, og det resulterer mere end ofte i en ukonstruktiv ja-/nejdiskussion om EU.

Jeg tror ikke, at EU-samarbejdet kan overleve, hvis vi – som vi er i dag – er effektive i at løse grænseoverskridende problemer i fællesskab, men ikke er nationalt forankrede Jeppe Kofod, europaparlamentariker

»Jeg tror ikke, at EU-samarbejdet kan overleve, medmindre det bliver mere nationalt forankret. Med det ikke sagt, at EU går i opløsning i morgen, men jeg tror, at fremmedgørelsen over for EU i sidste ende vil avle en stor skepsis over for samarbejdet, som vil avle nye bevægelser, der ser mere fornuft i bare at lade EU springe i luften end i at finde ud af, hvordan vi gør det bedst sammen«.

Vi skal derfor have et mere borgernært EU-Parlament forstået på den måde, at parlamentarikerne skal have mere tid blandt befolkningen i deres hjemlande, mener Jeppe Kofod. Der skal mere åbenhed i lovgivningen. Mediernes dækning måtte også godt blive bedre. Og de nationale parlamenters samarbejde med EU-Parlamentet skal blive bedre, så eksempelvis fagudvalgene i Folketinget får mulighed for at deltage i lovgivningen på europæisk plan.

Kunne du finde på at vende tilbage til dansk politik?