Sociale medier under lup: Briterne vil have stærkere statskontrol på nettet

Theresa Mays regering vil have vidtgående beføjelser til at bekæmpe skadeligt indhold i cyberspace. Mange lande overvejer lignede stramninger – og Facebook vil gerne slippe for noget af ansvaret.

Den britiske regering ønsker stærkt udvidede beføjelser til at regulere internettet med henblik på at bekæmpe udbredelsen af voldeligt og ekstremistisk indhold, misinformation og skadeligt materiale rettet mod børn. Det forslag, som regeringen fremlagde i mandags, er et af verdens mest aggressive modtræk over for de værste former for giftigt indhold på nettet.