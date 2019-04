Foto fra LGBT-parade i Polens hovedstad for et par år siden. I marts sagde Jaroslaw Kaczynski, leder af Lov og Retfærdighed og den mest magtfulde politiker i Polen: »Vi bliver nødt til at forsvare den polske familie. Vi bliver nødt til at forsvare den med næb og kløer, for det her er en trussel mod civilisationen, ikke blot for Polen, men for hele Europa, for hele den civilisation, der er baseret på kristendommen«, sagde