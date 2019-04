Efter 8 år i Europa-Parlamentet har Morten Løkkegaard endelig kæmpet sig frem til pladsen som Venstres spidskandidat ved valget 26. maj. Med den markerer han, at det, han i årevis har kæmpet for internt i Venstre, er lykkedes: en mere EU-positiv retorik.

Handikapdirektivet. Det var egentlig tilfældigt, at opgaven som hovedforhandler angående Europa-Parlamentets nye handikaplovgivning for tre år siden endte på Morten Løkkegaards skrivebord. For hvad pokker havde handikappede med Venstre-manden at gøre? Ikke meget, men det fik det.