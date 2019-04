Medier om ny Brexit-udskydelse: Det bliver næppe mere symbolsk, end at Storbritannien nu skal forlade EU til fejringen af Halloween

Storbritannien har for tredje gang fået en ny dato for Brexit. Det blev besluttet i nat, da EU-lederne mødtes på et topmøde i Bruxelles.

Deadline for Brexit hedder nu 31. oktober. Som den franske avis Le Monde skriver, har Brexit allerede leveret mange udtryk til journalisterne, og i nat kom der endnu et til samlingen: Halloween Brexit.

»Efter at være blevet annonceret til 29. marts og 12. april, er ’næste’ Brexit planlagt til 31. oktober til den angelsaksiske fejring af græskar og hekse«, skriver Le Monde.

Også den tyske avis Die Zeit peger på ironien i den nye Brexit-dato.

»Det bliver næppe mere symbolsk. Lige netop 31. oktober 2019, når gyserfesten Halloween fejres alle vegne, skal Storbritannien forlade EU. En skæringsdato der er værd at frygte, ikke mindst for mange briter og mange fastlandseuropæere«, skriver Die Zeit.

Dagens forside af Daily Mail har slået ordene »Brexit Halloween-mareridt« op i stort og skriver, at EU-ledere accepterede Theresa Mays ønske om at forhindre Storbritannien i at forlade EU uden en aftale efter et dramatisk møde i nat.

Det britiske finansmedie City A.M. hopper med på bølgen med overskriften »slik eller ballade?«.

Den britiske premierminister havde egentlig bedt om en udskydelse til 30. juni, men EU-lederne valgte at sætte den nye deadline til 31. oktober.

»Det her giver Storbritannien yderligere 6 måneder. I denne periode vil fremgangsmåden være helt og aldeles i Storbritanniens hænder«, sagde EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde efter topmødet.

Får Theresa May stemt en skilsmisse-aftale igennem inden da, kan Storbritannien træde ud af EU tidligere.

Udskydelsen betyder også, at Storbritannien skal deltage i EU-parlamentsvalget til maj ligesom de øvrige medlemslande.

Se yderligere forsider nedenfor:

Thursday’s FINANCIAL TIMES (updated): “EU leaders agree Brexit delay until October after fight on terms” #bbcpapers #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/VrrcTZR7Cs — Allie Hodgkins-Brown (@AllieHBNews) 11. april 2019