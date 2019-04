Julian Assange er anholdt af britisk politi

Wikileaks-stifter Julian Assange er blevet anholdt af britisk politi og er flyttet fra Ecuadors ambassade i London. Det meddeler den britiske indenrigsminister, Sajid Javid.

Det britiske politi blev inviteret ind på ambassaden, efter Ecuador havde ophævet Assanges asyl, hedder det.

Assange har været på Ecuadors ambassade siden 2012.

Den australskfødte Assange frygter at blive udleveret til USA, hvor han risikerer at blive tiltalt for at have offentliggjort hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.

Anmodning fra Sverige trukket tilbage i 2017

De svenske myndigheder har tidligere ønsket Assange udleveret for anklager om voldtægt, men anmodningen blev trukket tilbage i 2017.

Storbritannien har dog fastholdt arrestordren på ham. Det skyldes, at WikiLeaks-grundlæggeren ikke overholdt betingelserne for løsladelse mod kaution, da han søgte tilflugt på ambassaden.

Tidligere på året kaldte Ecuadors præsident den 47-årige australier for et "nedarvet problem" og udtalte, at han har givet en del besvær for den ecuadorianske regering.

Udtalelsen kom, efter at Assange havde udtrykt støtte til Cataloniens bestræbelser på løsrivelse.

Ecuador gav Assange statsborgerskab i januar. Det var et mislykket forsøg på at sikre ham diplomatisk immunitet, så han kunne forlade ambassaden i London uden at blive anholdt af de britiske myndigheder.

