May: Briterne kan selv vælge datoen for EU-exit

Det er op til det britiske parlament, hvornår den endelige brexit-dato er, og om briterne skal deltage i valget til Europa-Parlamentet.

Det siger premierminister Theresa May torsdag i det britiske parlament.

Hun siger, at forhandlingerne med oppositionspartiet Labour om en aftale vil fortsætte, men det bliver besværligt.

»Dette er ikke den normale facon i britisk politik. At nå en aftale vil ikke blive let, fordi det vil kræve kompromis fra begge sider for at blive en succes, siger May.

På et topmøde i EU, der sluttede først på natten til torsdag, blev Storbritannien tilbudt en udskydelse af brexit til senest 31. oktober i år. Det accepterede May.

Udskydelsen er en konsekvens af, at May tre gange ikke har kunnet få flertal i parlamentet for den skilsmisseplan, hun har aftalt med EU.

Hun havde selv ønsket en forlængelse til 22. maj.

May siger til parlamentet torsdag, at det stadig kan nås, hvis parlamentet støtter en skilsmisseplan hurtigt.

Det vil sikre, at Storbritannien ikke skal deltage i valget til Europa-Parlamentet 23. til 26. maj.

Men er der ikke nogen aftale med flertal, så skal briterne deltage i valget.

Labours leder, Jeremy Corbyn, siger, at hans parti er klar til at indgå et kompromis. Men at Labours krav om blandt andet fortsat deltagelse i EU's toldunion må på bordet.

»Forhandlingerne, der nu finder sted mellem oppositionen og regeringen, er seriøse, detaljerede og igangværende, og jeg hilser det foreløbige konstruktive engagement velkommen, siger han i parlamentet i en replik til Mays indlæg.

Men han siger, at enhver aftale, som Labour måtte indgå med den konservative regering, skal kunne låses fast, så en ny konservativ regering ikke kan løbe fra den.

Britisk presse er fyldt med spekulationer om Mays snarlige afgang som premierminister, og at hun kan blive afløst af tidligere udenrigsminister Boris Johnson eller en anden fra den antieuropæiske fløj i Det Konservative Parti.

Det var først i sidste uge, at May inviterede oppositionen til at finde et kompromis. Det var efter, hendes brexitplan var nedstemt for tredje gang blandt andet med mange konservative stemmer.

Det ekstraordinære topmøde i EU onsdag forhindrede, at Storbritannien allerede fredag 12. april skulle forlade EU.

ritzau