Anholdt af britisk politi: Julian Assange kendt skyldig i brud på kautionsbetingelser Spørgsmålet om, hvorvidt han skal udleveres til USA skal retten først forholde sig til ved et retsmøde 12. juni.

WikiLeaks-grundlægger Julian Assange er ved en domstol i London kendt skyldig ikke at overholde betingelserne for sin kaution.

Det er kommet frem under et retsmøde torsdag eftermiddag. Spørgsmålet om, hvorvidt han skal udleveres til USA skal retten først forholde sig til ved et retsmøde 12. juni.

Assange blev torsdag morgen anholdt af britisk politi og er flyttet fra Ecuadors ambassade i London. Det har den britiske indenrigsminister, Sajid Javid, meddelt tidligere torsdag.

Det britiske politi blev inviteret ind på ambassaden, efter at Ecuador havde ophævet Assanges asyl, hedder det.

Assange har været på Ecuadors ambassade siden juni 2012.

Anholdelsen af Assange skete på baggrund af en udleveringsanmodning fra USA, oplyser politiet i London.

Den australske Assange frygter at blive udleveret til USA, hvor han risikerer at blive tiltalt for at have offentliggjort hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.

De svenske myndigheder har tidligere ønsket Assange udleveret for anklager om voldtægt. Den anmodning blev trukket tilbage i 2017.

Storbritannien har dog fastholdt arrestordren på ham. Det skyldes, at WikiLeaks-grundlæggeren ikke overholdt betingelserne for løsladelse mod kaution, da han søgte tilflugt på ambassaden.

ritzau