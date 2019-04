To kvinder vil have Assange til Sverige: Kræver sag om voldtægt genåbnet Assange gemte sig på ambassade i London for ikke at blive dømt i Sverige.

De to kvinder, som WikiLeak-stifter Julian Assange beskyldes for at have voldtaget i Sverige, vil have ham udleveret for at få genåbnet sagen ved de svenske domstole.

»Vi vil gøre alt i vores magt for at få anklagemyndigheden til at genåbne den svenske efterforskning, siger Elisabet Massi Fritz. Hun er advokat for den ene af kvinderne.

Kravet fremsætter hun, efter Assange tidligere torsdag blev anholdt af britisk politi på Ecuadors ambassade i London.

Her har han opholdt sig i syv år for at slippe for at blive udleveret til Sverige og USA.

»Så længe sagen ikke er forældet, har min klient et håb om erstatning, siger Fritz til AFP.

Den anden kvinde siger til avisen Expressen, at Assange ikke bør udleveres til USA som det første.

»Jeg vil blive meget skuffet, hvis Julian Assange udleveres til USA. For mig har det aldrig handlet om noget andet end, at han må stå til ansvar for sine handlinger mod mig og andre kvinder, siger hun.

Den svenske anklagemyndighed siger til Svenska Dagbladet, at man er åben over for at genoptage sagen.

Da anklagemyndigheden i 2017 henlagde sagen, tog man ikke stilling til skyldsspørgsmålet.

Den svenske sag med krav om udlevering var medvirkende til, at Assange i juni 2012 søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i Storbritannien.

Juraekspert Sven-Erik Alhem vurderer muligheden for, at den svenske forundersøgelse mod Assange tages op igen som lille.

»Der er gået megen tid, og det har uden tvivl svækket bevisbyrden i sagen, siger han.

Assange blev i november 2010 efterlyst af svensk politi. Han var mistænkt for at have forgrebet sig seksuelt på de to svenske kvinder tidligere på sommeren.

USA har torsdag bedt om at få Julian Assange udleveret. Han er anklaget for indbrud i en regeringscomputer og videreformidling af hemmelige oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

ritzau