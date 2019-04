Svensk anklager gransker om sag mod Assange skal genåbnes Assange gemte sig på London-ambassade for ikke at ende i Sverige. To kvinder ser frem til at sag genåbnes.

De to kvinder, som WikiLeaks-stifter Julian Assange beskyldes for at have voldtaget, vil få undersøgt, om sagen skal genåbnes.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed hen under aften torsdag i en pressemeddelelse. Det sker på baggrund af en henvendelse fra den ene af kvindernes advokat.

Det sker, efter at Assange tidligere torsdag blev anholdt i London.

Det er Eva-Marie Persson fra den svenske anklagemyndighed, som skal behandle forsvarerens anmodning.

»Vi vil nu sætte os ind i sagen for at afgøre, hvordan vi går videre. Forundersøgelsen er altså ikke genoptaget endnu, og vi ved ikke, om det kommer til at ske. Vi kan ikke love nogen tidsplan for, hvornår der træffes en beslutning, hedder det i pressemeddelelsen.

En forundersøgelse kan genoptages, så længe sagen ikke er forældet. I det konkrete tilfælde vil sagen først blive forældet i midten af august 2020.

»Vi vil gøre alt i vores magt for at få anklagemyndigheden til at genåbne den svenske efterforskning, sagde Elisabet Massi Fritz tidligere på dagen. Hun er advokat for den ene af kvinderne.

Kravet fremsatte hun, efter at Assange tidligere torsdag blev anholdt af britisk politi på Ecuadors ambassade i London.

Her har han opholdt sig i syv år for at slippe for at blive udleveret til Sverige og USA.

»Så længe sagen ikke er forældet, har min klient et håb om erstatning, sagde Fritz til nyhedsbureauet AFP.

Den anden kvinde siger til avisen Expressen, at Assange ikke bør udleveres til USA som det første.

»Jeg vil blive meget skuffet, hvis Julian Assange udleveres til USA. For mig har det aldrig handlet om noget andet, end at han må stå til ansvar for sine handlinger mod mig og andre kvinder, siger hun.

Da anklagemyndigheden i 2017 henlagde sagen i Sverige, tog man ikke stilling til skyldsspørgsmålet.

Den svenske sag med krav om udlevering var medvirkende til, at Assange i juni 2012 søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i Storbritannien.

Assange blev i november 2010 efterlyst af svensk politi. Han var mistænkt for at have forgrebet sig seksuelt på de to svenske kvinder tidligere på sommeren.

USA har torsdag bedt om at få Julian Assange udleveret. Her er han anklaget for indbrud i en regeringscomputer og videreformidling af hemmelige oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

ritzau