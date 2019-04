Nyt toilet i 7000 meters højde skal holde Mount Everest rent Store mængder skrald, omkomne bjergbestigere og menneskelige efterladenskaber fylder på verdens højeste bjerg.

Bjergbestigere vil i fremtiden få mulighed for at gå på toilet i 7028 meters højde på verdens højeste bjerg, Mount Everest.

Der bliver således opført et nyt 'miljøvenligt' toilet på bjerget.

Det sker som en del af en stor kampagne om at reducere mængden af affald og efterladenskaber på det ikoniske bjerg.

»Toilettet gør det nemt at indsamle efterladenskaber fra bjergbestigerne«, siger Pema Tinley, der er vicegeneralsekretær i Tibets Bjergbestigerforening, til det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Toilettet opføres af et kinesisk selskab, der arrangerer ture til toppen.

Årtier med kommerciel bjergbestigning betyder, at der har samlet sig store mængder skrald på det 8848 meter høje Mount Everest.

Det drejer sig blandt andet om forladte telte, klatreudstyr og tomme gasflasker. Også omkomne bjergbestigere fylder på verdens højeste bjerg.

Ved det nye toilet bliver efterladenskaber indsamlet og fjernet fra bjerget.

Skal rense bjerget for skrald

Lignende toiletter er opført ved lejre længere nede ad Mount Everest. Blandt andet ved den nordlige base camp i 5200 meters højde. Resterne fra det toilet gives til lokale landmænd, der bruger det som gødning.

Torsdag meddelte Nepals turistministerium, at det den 25. april vil sende et hold bjergbestigere op på bjerget for at at indsamle skrald og omkomne.

Rengøringsholdet er på 14 medlemmer og sendes i første omgang til en base camp et stykke oppe på bjerget.

Målet er, at holdet skal samle ti ton affald.

Senere skal otte bjergbestigere videre op til en ny lejr i 6400 meters højde. Herfra deler de sig og når op i 7950 meters højde for at hente affald ned.

»Det er første gang, at regeringen tager initiativ til at rense bjerget. Men det kan ikke gøres på blot et år. Vi bliver nødt til at fortsætte med det«, siger Santa Bir Sherpa fra Nepals Bjergbestigerforbund.

ritzau