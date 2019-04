Efter parlamentsvalget i maj vil Anders Vistisen melde Dansk Folkeparti ind i den nye højregruppe Europæisk Alliance af Folk og Nationer. Mange af partierne ville tidligere ud af EU, men efter det store Brexit-kaos i Storbritannien vil gruppen i stedet arbejde på at forandre EU indefra. Dansk Folkeparti vil stadig have en dansk folkeafstemning på et tidspunkt, men Anders Vistisen vil ikke afgøre, om han i givet fald vil stemme for at blive eller melde sig ud.