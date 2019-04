For et halvt år siden døde over 4.000 mennesker, da en tsunami ramte Sulawesi. Nu har et nyt jordskælv udløst tsunamivarsel, men denne gang er jordskælvet svagere og er sket på et mere øde sted.

Et jordskælv i havet ud for den indonesiske ø Sulawesi har fået landets myndigheder til at udsende varsel om en mulig tsunami – kun godt et halvt år efter at den samme ø 28. september blev ramt af et jordskælv og en tsunami, der dræbte over 4.400 mennesker.