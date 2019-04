En måned efter orkanen Idai: Børnene mistede deres forældre – nu rammer skyldfølelsen

FOR ABONNENTER

Ines på 11 år blev adskilt fra sin far og to brødre, da orkanen Idai ramte Sydøstafrika 14. marts. Familien boede i Buzi, Mozambique – et af de områder, der blev hårdest ramt i landet. Hendes far blev ramt i nakken af taget, da huset kollapsede. Da hun kravlede om bord på en redningsbåd, blev hun væk fra sine brødre.