Ifølge de seneste tal, som Dagen Nyheter har fået adgang til i Syrien, sidder der i alt 64 svenske børn i lejre i den kurdisk kontrollerede del af landet. Ud over den kaotiske Al-Hol-lejr bor de svenske børn i en anden mindre lejr, der hedder Camp Roj. Næsten alle svenske børn er under ti år. Flere er nyfødte.

I de kurdiske lejre er der 7 svenske spædbørn under et år. 15 etårige, 6 toårige og 10 treårige. 7 af de svenske børn er 4 år, 3 er 5 år. Der er 6 seksårige, 3 syvårige og 2 otteårige.

Deres forældre var radikale islamister, der rejste fra Sverige til Syrien for at slutte sig til IS, en terrororganisation med folkedrab, blodige terrorhandlinger og alskens utænkelige grusomheder på samvittigheden.

Den svenske efterretningstjeneste Säpo vurderer, at omtrent 300 svenske kvinder og mænd sluttede sig til IS eller andre terrorgrupper i Irak og Syrien, især mellem 2012 og 2015. Omkring halvdelen af dem er vendt tilbage til Sverige. Mindst 50, sandsynligvis mange flere, er blevet dræbt.

De svenskere, der er blevet tilbage og nu er i kurdisk fangenskab, er ofte enten somalisk- eller hvide svenskere. På grund af deres i Syrien anderledes udseende har det været sværere for disse svenskere end for svenske IS-medlemmer med mellemøstlig baggrund at smugle sig ud af krigszonen, forbi IS-modstandere til Tyrkiet og derfra tilbage til Sverige.

Mange svenskere i IS har under krigen holdt sammen og kæmpet sammen. Når svenske IS-terrorister er blevet dræbt, har deres hustruer ofte giftet sig med en anden svensk mand i IS for at holde sammen på den svenske flok (inden for IS må en mand have op til fire hustruer).

Men i slutningen af krigen var der ikke mænd nok. Den engelsksprogede oversigt over kvinder og børn, som vi modtog fra lejrmyndighederne, giver et indtryk af, hvor få svenske IS-mænd blev i Syrien og overlevede krigen.

Angivelsen af kvindernes civilstand er næsten enslydende: »Enke«, står der ved næsten alle kvinder. Enke, enke, enke. Enker i 25-års-alderen. 21 af 25 svenske kvinder i Al-Hol og Camp Roj er enker.

En del svenske børn er også døde, enten under luftangreb eller af sygdom og underernæring. Ligesom Mohammed Skråmo og hans søskende har mange dårligt helbred. De er underernærede og syge efter måneder med sult og trængsler, efter at deres forældre har transporteret dem fra skjulested til skjulested i det syriske landskab for at undgå luftangreb og beskydning i krigens sidste dage.

Blandt dem, der blev hos IS til det sidste, var der flere svenske voksne og deres børn. En af dem er Helena, en 25-årig kvinde fra Göteborg, der konverterede til islam som teenager og hurtigt blev radikaliseret.

Helena, som egentlig hedder noget andet, har født tre børn i Syrien. Ifølge hendes far, som Dagens Nyheter har talt med, er det ene barn dødt, og Helena og hendes to små børn bor i dag i Al-Hol.

Helenas far lyder desperat i telefonen, mens han fortæller, at han har fået sporadiske meldinger om, at hans datter er alvorligt syg.

»Hun har vistnok engang fået lagt et drop i lejren, men derudover får hun ingen behandling, så vidt jeg ved. Jeg har fået fortalt, at forholdene er kummerlige, at folk skider alle vegne, og at der siver vand ind, hvor folk bor«.

Udenrigsministeriet handler ikke

Dagens Nyheter fik ikke tilladelse til komme indi den del af lejren, hvor Helena og hendes børn bor sammen med tusindvis af andre udenlandske kvinder og deres børn. Sikkerhedssituationen er så alvorlig, at selv sygepersonale fra Røde Halvmåne, som tager sig af plejearbejdet i lejren, ikke må færdes derinde på egen hånd. Når Røde Halvmånes personale får besked om, at der er syge, beder de politiet i lejren om at være behjælpelig med at opsøge de syge og bringe dem til undersøgelse,

Helenas far siger, at han er bange for, at hans datter dør i Al-Hol.

»For godt og vel en uge siden fik hendes mor en sms fra hende. »Mor«, stod der bare. Intet andet. Kun »Mor«.

Den 25-årige Helena er gudmor til søskendeflokken Skråmo. Efter at deres forældre døde, tog Helena og en anden svensk kvinde hånd om Mohammed og hans ældre søskende. Patricio Galvèz taler om en svensk boble i terrorgruppen IS.

»Der har været en lille svensk flok, som nærmest er turneret fra krigszone til krigszone. Med deres børn«.

Han siger også, at han gerne ville takke Helena og den anden svenske kvinde, som hjalp hans børnebørn, så de slap væk fra krigszonen og kunne overgive sig til de kurdiske militser.

»Det bliver måske svært for dem, for de har helt klart været indblandet i det her med IS. Men det er stadig takket være dem, at børnene er sluppet væk. De har været med børnene, siden min datter døde, og de har taget hånd om dem«.

Dagens Nyheter har været i kontakt med adskillige svenske forældre til IS-terrorister, som er rejst til Syrien. De er oprørte og fortvivlede over, at den svenske regering ikke har reageret, selv om den i et par år har haft kendskab til, at svenske børn sidder fast i kurdiske lejre.

Den svenske linje har hidtil været, at børnene på egen hånd må henvende sig til et svensk konsulat eller ambassade, hvis Sverige skal bistå dem. »Hvis man for eksempel skal have udstedt pas, er det et krav, at man møder personligt op«, skriver udenrigsministeriet.

Det er svært at forestille sig, hvordan den lille Mohammed Skråmo og hans udmarvede søskende skulle komme forbi politistyrken, som holder vagt ved lejren, og siden komme over grænsen til Irak, hvor Sverige har et konsulat i Erbil.

Ifølge udenrigsministeriet går det ikke an at forsøge at hente børnene: »Der er begrænsede muligheder for at handle på grund at sikkerhedssituationen på stedet«. Udenrigsminister Margot Wallström har på Facebook skrevet: »Der skal ikke herske tvivl om, at vi i regeringen gør alt, hvad vi kan, for disse børn, og de skal om muligt bringes til Sverige«.

Situationen i lejren er alvorlig, og det er derfor meget vigtigt, at også den humanitære indsats intensiveres, så mad og medicin kan nå frem. Regeringen er i tæt kontakt med de øvrige nordiske lande for en fælles indsats og ens retningslinjer.

»Udenrigsministeriet skider bare på det her«, siger en far fra Göteborg, som har to små børnebørn i Al-Hol-lejren.

Han siger, at det er vigtigt for ham at være anonym. Sådan er det som regel. De bedsteforældre, Dagens Nyheter taler med, er generelt dødsensangste for at blive blive associeret med terrorgruppen IS.

»Du må ikke skrive mit navn«, siger en pædagog fra Malmø, som er alvorligt bekymret for sine tre børnebørn, der stadig befinder sig i syriske lejre.

Kurderne udnytter situationen

Morfaderen Patricio Galvèz, der rejste til Syrien, har derimod en særlig pointe med at stå frem med navn og billede.

»Jeg viser gerne mit ansigt frem, for jeg har ikke gjort noget galt. Og mine børnebørn har heller ikke gjort noget forkert«, siger han.

Hvis der én ting, han har lært af at drikke te med forskellige kurdiske magthavere, så er det, at de vil forsøge at udnytte den nuværende situation rent politisk. De syriske kurdere har nu flere hundrede europæiske børn og et stort antal voksne IS-terrorister fra Europa i forskellige lejre og fængsler.

De lokale magthavere, som Patricio Galvèz møder, vil have et bidrag til Rojava, som er en i vidt omfang selvstyrende del af Syrien med sit eget myndighedsvæsen, men som ikke anerkendes som en stat af Sverige og andre lande. Rojava har i Stockholm et kontor, som fungerer som en form for ambassade, men der er ingen diplomatiske relationer mellem Sverige og Rojava.

Samtidig foregår kontakten i det skjulte. Ifølge oplysninger, som repræsentanter for kurdiske myndigheder har givet til Dagens Nyheter, er svenske efterretningsfolk rejst til fangelejre og fængsler i det nordlige Syrien for at afhøre indsatte svenske IS-terrorister.

Jeg er fra Paris. Mine forældre er døde. Jeg vil gerne vende tilbage til Frankrig Rasi, 12 år, fra Paris

For Patricio Galvèz at se er spørgsmålet ganske enkelt, mens han sidder på sit hotelværelse efter at have mødt sit svært underernærede barnebarn Mohammed.

»Hvis Sverige skal sætte børns liv til for at give kurderne lidt opmærksomhed ... det er jo ligesom noget lort. Vil I risikere børns liv? Hvad ville Morgan Johansson (Sveriges justits- og integrationsminister, red.) have stillet op, hvis det var hans børn? Det her er børn, svenske børn! Jeg gør ikke bare det her for mine syv børnebørn, men fordi der findes en masse andre børn, som har ret til at komme hjem«.

Har du mødt nogen fra udenrigsministeriet og fortalt om det her?

»Ja, og de siger, at de prioriterer spørgsmålet om børnene højt, men at de ikke kan hjælpe her og nu. Og jeg ved, at for børnene er hver dag som en evighed. Han græd som en pisket, da jeg gav slip på ham i dag«.

Hvad tror du selv, der ligger i det, når du får at vide, at regeringen prioriterer disse børn?

Patricio Galvèz giver sig til at le. En helt glædesløs latter.

»Det betyder sikkert, at de lige skal fika (skal have sig en tår kaffee, red.). Og at de måske tager på ferie og så kommer hjem og siger: Nå ja, det skulle vi jo også have snakket om«.

Også børnenes farmor hjemme i Sverige anklager det svenske udenrigsministerium og regeringen for passivitet.

»Regeringen må reagere, før et af børnene dør«, skriver hun i en sms til Dagens Nyheter, hvor hun også henvender sig direkte til sine børnebørn: »Farmor venter på jer«, skriver hun og afslutter den med tre hjerter.

8.000 udenlandske IS-børn

I Patricio Galvèz’ værelse kan man høre en stemme fra moskeen, hvorfra der bliver kaldt til aftenbøn. Den store moské i Qamishli ligger på samme gade som hotellet.

Patricio Galvèz fortæller, at han er splittet i sit syn på de kurdiske myndigheder. På den ene side nægter de ham at hente børnebørnene hjem, og han må kæmpe hårdt blot for at komme i kontakt med dem. På den anden side har kurderne rent faktisk givet dem et sted at bo.

»Havde det ikke været, fordi de tog hensyn til børnene, ville de måske have været døde«.

Overalt i de kurdiske områder i det nordlige Syrien finder man spor efter IS’ hærgen i den krig, som nu nærmer sig sin afslutning. I hovedbyen Qamishli er det nærmest umuligt at finde en bydel uden skilte og graffiti, der hylder de unge kurdere, som har ofret deres liv i kampen mod verdens værste terrororganisation. Midt på en forretningsgade ligger en stor bygning i ruiner. For et par år siden kørte IS en lastvogn fyldt med sprængstoffer ind i den. Uden for byen ligger børnehjem, hvor der bor børn af yazidiske kvinder, som blev brutalt voldtaget af terrorister fra IS.

Abdulkarim Omar. Rojavas såkaldte udenrigsminister. Foto: Lotta Härdelin/DN Fotograf

»Vi har betalt en meget høj pris for at besejre IS«, siger Rojavas ’udenrigsminister’, Abdulkarim Omar, da han tager imod på sit kontor i en af myndighedernes bygninger. Udenrigsministeren, hvis officielle titel er chef for udenrigsrelationer i det nordlige Syrien, giver sig til at opregne tabene i krigen.

»12.000 faldne kvinder og mænd. 20.000 tilskadekomne«.

Det er både en urimelig byrde og helt umuligt at skulle håndtere tusindvis af udenlandske terrorister og deres børn, når man står midt i genopbygningen af et krigshærget samfund, siger Abdulkarim Omar. Ikke mindst når man samtidig har en trussel hængende over hovedet om en invasion fra Tyrkiet i nord.

»Vi kan ikke engang klare at tage os af de basale fornødenheder for de mange tusinder, der bor i Al-Hol. Hvordan skal vi så påtage os opgaven med at afradikalisere tusindvis af IS-forældre og deres børn?«.

Ifølge Abdulkarim Omar har de kurdiske myndigheder nu omkring 4.000 kvinder og 8.000 børn fra udenlandske IS-familier i deres lejre. Hvis Sverige og andre europæiske lande ikke kerer sig om at hente deres medborgere hjem, spiller de højt spil, mener han endvidere.

Det handler ikke om IS nu. Det handler om mennesker, som ikke er skyld i noget Patricio Galvèz, morfar til Mohammed Skråmo

»Jeg vil gerne sige det her direkte til den svenske befolkning: Hvis vi beholder dem her i lejrene i årevis uden at have mulighed for at afradikalisere dem, er der risiko for, at de vender hjem til Sverige og begår terror«, siger Abdulkarim Omar.

Han tror, at svenskere fra IS-familier, der vokser op under elendige forhold langt hjemmefra, ender med at blive bitre på deres hjemland og får lyst til at hævne sig.

Det svenske udenrigsministerium har meddelt at Sverige via Sida (det svenske sidestykke til Danida, red.) har bevilget cirka 1,4 millioner danske kroner til børnene i lejren. Pengene skal ifølge ministeriet gå til at dække børnenes grundlæggende behov for mad, hygiejne og sygdomsbehandling.

Derimod er der intet, der tyder på, at den svenske regering har planer om en særlig redningsaktion, der kan sørge for, at de 64 børn i Syrien med svensk tilknytning kan komme til Sverige. Udenrigsministeriet har gentaget sit synspunkt, at børnene må henvende sig til en svensk repræsentation for at få hjælp – og understregede desuden, at det selv ikke i det tilfælde er sikkert, at de kan få konsulær bistand.

Situationen for børn af svenske forældre, der har sluttet sig til IS, er »kompliceret«, som ministeriets pressetalsmand, Diana Qudhaib, samme dag kunne fortælle til Dagens Nyheter.

»Det er både en juridisk og sikkerhedsmæssig kompliceret situation, de befinder sig i. Hvis børnene tager kontakt til en repræsentation i udlandet, må man se på hver enkelt sag for sig«. Hun tilføjede også, at der vil blive »lagt stor vægt« på børnenes dokumentation, hvis de henvender sig til en svensk ambassade eller et konsulat.

Grunden til, at jeg overhovedet kom ind på hospitalet i dag, var, fordi de forstod. Alle, jeg møder, har stor forståelse for, at jeg er her Patricio Galvèz, morfar til Mohammed Skråmo

De syriske kurderes ’udenrigsminister’ Abdulkarim Omar minder om, at IS fra sin base i Syrien har planlagt og gennemført alvorlige terroraktioner i Europa. Den 26-årige Osama Krayem fra Malmø, som er mistænkt for medvirken til IS-terrorangreb i Paris og Bruxelles, har i tre år siddet varetægtsfængslet i Belgien. Efter nogle måneder på slagmarken i Syrien blev han af terrororganisationen sendt tilbage til Europa for at begå terror, mener anklageren.

»Ved at bekæmpe IS i Syrien har vi også sat en stopper for yderligere terrorangreb i Europa«, siger Abdulkarim Omar.

Han siger også. at han har svært ved at forstå, hvorfor hans hårdtprøvede samfund nu ovenikøbet skal tvinges til at tage sig af Europas terrorister.

»Vi har gjort vores i kampen mod terrorismen. Vi har bragt mange ofre, og vi har gjort det for hele menneskeheden«, siger han.

Han og de syriske kurderes andre magthavere forsøger nu at bruge situationen med IS-fangerne og deres børn for at få politisk opbakning til det land, der formelt set ikke engang kan siges at være et land. Udenrigsministeren ønsker sig nogle klare politiske sejre, en anerkendelse af europæiske statsledere og en betydelig hårdere holdning fra EU’s side i forhold til Tyrkiet, de syriske kurderes store fjende. Han ser også en mulighed i en international konference, hvor spørgsmålet om de europæiske børn og deres forældre kan diskuteres.

At en morfar fra Göteborg bare dukker op i de syriske kurderes område ud af det blå for at hente sine børnebørn hjem, ser Abdulkarim Omar rent politisk ikke de store fordele i. Var der derimod kommet en officiel anmodning fra den svenske statsminister, Stefan Löfven, havde det været en helt anden sag.

»Hvis den svenske regering beder om at få forældreløse børn hjem herfra, må vi sørge for, at det kommer til at ske«, siger han.

Da interviewet er forbi, siger udenrigsministeren ubetinget nej til at lade sig fotografere udenfor på græsplænen i det smukke aftenlys, der er ved at lægge sig over Qamishli. Han siger, at det er bedre, hvis vi fotograferer ham bag skrivebordet, så det ser mere officielt og ordentligt ud.

Begravelsespladsen

Et stykke uden for Al-Hol-lejren ligger der en græsskråning med hundredvis små forhøjninger af rødbrun jord. Ser man nærmere efter, kan man se, at der her og der også ligger små lyserøde og lyseblå børnetæpper.

Det er her, børn, der dør i lejren, bliver begravet i umarkerede grave.