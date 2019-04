Ortodokse jøder bringer mæslinger fra Ukraine til New York

Et større udbrud af mæslinger hærger i øjeblikket New York og især de områder af storbyen, hvor der bor mange ortodokse jøder.

I januar offentliggjorde Verdenssundhedsorganisationen WHO den årlige liste over klodens ti største sundhedsproblemer. For første gange var den voksende modstand mod at lade sig selv og sine børn vaccinere med på listen. Modstanden har været stærkt medvirkende til, at forekomsten af den meget smitsomme og i visse tilfælde livsfarlige børnesygdom mæslinger i Europa i 2018 var steget til 82.596 tilfælde - flere end 15 gange så mange som i 2016, hvor der var rekordlave 5.273 tilfælde.

Fakta Mæslinger Mæslinger er en børnesygdom, som forårsages af et virus.

Sygdommen kan ikke behandles, men forebygges med MFR-vaccine, som i Danmark tilbydes børn, når de er 15 måneder og igen når de er 4 år.

Symptomerne er snue, hoste, feber, lysfølsomhed, øjenkatar og efter nogle dage udslet.

Følgesygdomme er blandt andet lunge- og mellemørebetændelse samt i sjældne tilfælde infektioner i nervesystemet.

I udviklingslandene dør relativt mange børn af mæslinger og følgesygdommene.

I Europa blev der i 2018 registreret 82.596 tilfælde af mæslinger og 72 dødsfald som følge af sygdommen. Kilde: WHO, Statens Serum Institut, Netdoktor

Men også uden for Europa mærker man konsekvenserne af den europæiske stigning. Lige nu slås myndighederne i New York med at bekæmpe et udbrud af mæslinger, og her har man, skriver Kristeligt Dagblad, blandt andet sporet virus til Ukraine, som er det land i Europa med flest tilfælde af mæslinger.

Det anslås, at der bor omkring 300.000 ortodokse jøder i New York, især i bydelen Brooklyn. Hvert år rejser mange ortodokse jødiske mænd i forbindelse med det jødiske nytår til Uman i Ukraine, hvor en kendt ultraortodoks leder, Rabbi Nachman, som døde i 1810, ligger begravet. Og herfra bringer de smitten med tilbage til New York.

Her har borgmester Bill de Blasio for knap en uge siden på grund af mæslingeudbruddet erklæret ’sundhedsmæssig nødsituation’ i visse dele af Brooklyn, blandt andet i området Williamsburg, hvor der er store samfund af ortodokse jøder.

Praktiske årsager

Der er jødiske ortodokse, som fravælger vaccinationer af religiøse årsager. Men ifølge Kristeligt Dagblad er der ikke nogen generel religiøst begrundet modstand mod at lade sig vaccinere blandt ortodokse jøder.

Det har derimod vist sig, at der ofte ligger praktiske årsager bag, at børn af ortodokse jødiske forældre ikke bliver vaccineret. Blandt andet at børneflokkene er så store, at de jødiske mødre finder det uoverkommeligt at tage de mange børn med til sundhedsklinikkerne, viser en britisk undersøgelse.

Også i Israel er der registreret flere tilfælde af mæslinger, hvor virus kan spores til Ukraine.