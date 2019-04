Ecuador: Assange brugte ambassade til spionage - Vi kan ikke tillade, at vores hus skulle gøres til et spionagecenter, siger Ecuadors præsident.

Julian Assanges politiske asyl blev ophævet, fordi WikiLeaks-stifteren havde forsøgt at oprette et »spionagecenter« i Ecuadors ambassade i London.

Det siger Ecuadors præsident, Lenin Moreno.

»Det var ulykkeligt, at der fra vort territorium og med tilladelse fra Ecuadors tidligere regering var stillet faciliteter til rådighed på ambassaden i London, så det var muligt at foretage indblanding i processer i andre stater«, siger Moreno.

»Vi kan ikke tillade, at vores hus - vores hus, som åbnede sine døre - skulle gøres til et spionagecenter«.

Moreno kom til magten i maj 2017, hvor han kaldte Julian Assange for en hacker. Men samtidig forsikrede han, at Ecuador ville blive ved med at give stifteren af WikiLeaks asyl.

Men han omtalte i stigende grad Assange som et 'nedarvet problem', som havde voldt Ecuador en del besvær. Torsdag i sidste uge blev det meddelt, at WikiLeaks-stifteren ikke længere havde politisk asyl i Ecuador, og han blev anholdt på landets ambassade i London.

Britiske politikere: Udlever Assange til Sverige

Til The Guardian siger Moreno, at den beslutning, som nu er blevet truffet om Assange, var baseret på på folkeretten og internationale regler.

Assanges advokat sagde søndag, at hans klient vil samarbejde med de svenske myndigheder, hvis de genoptager en retssag om voldtægt mod ham, men han understreger, at Assange vil fortsætte med at modsætte sig en udlevering til USA.

Over 70 britiske politikere har i et brev til den britiske regering opfordret til, at Assanges udleveres til Sverige, såfremt svenskerne ønsker at retsforfølge ham.

Den nu 47-årige Assange blev tilbage i november 2010 efterlyst af det svenske politi. Han var mistænkt for at have forgrebet sig seksuelt på to svenske kvinder i august samme år.

Den svenske sag mod Assange blev henlagt i 2017. Efter hans anholdelse overvejer den svenske anklagemyndighed om sagen skal genåbnes.

Sverige har endnu ikke officielt bedt om at få Assange udleveret.

Den kontroversielle WikiLeaks-stifter er anklaget for indbrud i en regeringscomputer og videreformidling af hemmelige oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

ritzau