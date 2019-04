Kenneth Roth er en af verdens skarpeste forsvarere af menneskers rettigheder - og han køber ikke Danmarks økonomiske argumenter for at ville sende flygtninge hjem

Det er alt for farligt at sende flygtninge hjem til Syrien, som den danske regering pønser på, mener chefen for Human Rights Watch, Kenneth Roth. Og kun en fremmedangst nation kan finde på at skifte ordet ’integration’ ud med ’hjemsendelse’, siger Roth med henvisning til paradigmeskiftet i den danske udlændingepolitik. Han giver her sit bud på Europas udfordringer, hvad angår flygtninge og migranter.