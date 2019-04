Snart kan vi alle læse med: Mueller-rapporten om Trump, Rusland og valgkampen i 2016 offentliggøres torsdag Kongressen vil modtage redigeret rapport, og den bliver gjort tilgængelig for USA's borgere.

Rusland-rapporten fra den særlige anklager Robert Mueller ventes at blive offentliggjort torsdag, oplyser USA's justitsministerium.

Den redigerede rapport vil blive sendt til Kongressen og gjort tilgængelig for offentligheden, siger ministeriets talskvinde Kerri Kupec.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller afsluttede i sidste måned arbejdet med rapporten. Rapporten er på 400 sider og blev afleveret til den nyudpegede justitsminister, William Barr, som udsendte et fire sider langt resume.

Den frikendte Trump og hans kampagne for at have samarbejdet med Rusland under valgkampen i 2016.

Det fremgik, at Mueller ikke ville tage stilling til, om der skulle rejses sigtelse mod Trump for at have blokeret opklaringsarbejdet.

Det konstaterede Barr og hans vicejustitsminister, Rod Rosenstein, at det havde han ikke.

ritzau