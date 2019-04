Pariserne græder: Det ikoniske mesterværk Notre Dame hærges af opslugende storbrand

Politikens korrespondent i Paris, Michael Seidelin, fortæller, at »folk er dybt chokerede«. Borgere siger, at det er selve symbolet på deres land, der lige nu er ved at brænde helt ned.

Den historiske katedral Notre Dame i Paris er mandag kort før klokken 19 brudt i flammer.

Der er endnu ikke nogen meldinger om, hvad der har startet den voldsomme brand.

Taget på Notre Dame er fuldstændigt kollapset under branden, siger et øjenvidne til Reuters. Hundredvis af mennesker ser på, mens flammerne fortærer den berømte kirke.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Kirken er i øjeblikket ved at blive renoveret, og branden kan muligvis være opstået under renoveringsarbejdet, siger brandvæsnet til avisen Libération.

En video på Twitter viser spiret, der kollapser.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 15. april 2019

Ilden har omkring klokken 21 spredt sig til Notre Dames ikoniske, rektangulære tårne, skriver flere nyhedsbureauer.

Brandvæsnet forsøger at redde kunstværker og andet værdifuldt inventar ud af kirken, skriver AP.

Ifølge tv-stationen BFMTV er folk blevet evakueret fra den ø i floden Seinen, hvor Notre Dame ligger, og der er blevet etableret en omfattende sikkerhedszone. Øen og alle broer er spærret af.

»Jeg er bedrøvet over her i aften at se denne del af os selv gå op i flammer«, skriver præsident Emmanuel Macron på Twitter.

Politikens korrespondent i Paris, Michael Seidelin, fortæller, at »folk er dybt chokerede«. Borgere siger, at det er selve symbolet på deres land, der er ved at brænde ned.

En 70-årig kvinde ved navn Michelle står på den anden side af Seinen og betragter det brændende monument.

»Jeg troede ikke, at jeg skulle opleve det her i mit liv. Jeg er født i Paris. Jeg har set en del af Latinerkvarteret brænde under oprøret i maj 1968. Og jeg har hørt om, at kirken blev beskudt af tyskerne i 1870, men den har altid stået der. Og nu er noget gået i stykker. Også inde i mig selv«, siger den dybt bevægede kvinde.

Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, betegner det som »en frygtelig brand« på Twitter, og skriver, at brandvæsnet forsøger at kontrollere flammerne.

Præsident Emmanuel Macron skulle mandag aften have afholdt en vigtig tale til nationen om, hvordan han vil reagere på de seneste måneders store demonstrationer i Frankrig. Talen er aflyst på grund af branden.

Præsidenten befinder sig i nærheden af kirken sammen med andre medlemmer af regeringen.

Opført over 182 år

Notre Dame er en katolsk domkirke og en af de største turistattraktioner i Paris. Det er samtidig en af de ældste bygninger i byen, og ingen anden bygning i Paris har været så meget knyttet sammen med Paris og byens historie.

Opførelsen af kirken blev indledt i 1163, hvor den første sten blev lagt Pave Alexander den 3. I 1245 stod tårnene færdig, men det var først omkring 1345, at katedralen var helt færdig.

Foto: Ludovic Marin, Geoffroy Van Der/Ritzau Scanpix Notre Dames spir er kollapset under brænden.

Notre Dames spir er kollapset under brænden. Foto: Ludovic Marin, Geoffroy Van Der/Ritzau Scanpix

Bygningsarbejdet varede dermed i 182 år. Men selvom det næsten tog 200 år, så holdt man sig til de originale planer. En af arkitekterne, som arbejdede med opførelsen af Notre Dame, var Pierre de Montreuil. Han var også en af arkitekterne bag kirken Sainte Chapelle.

Notre Dame er også kendt fra Victor Hugos roman Klokkeren fra Notre Dame fra 1831.

Opdateres.