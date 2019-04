Overblik: Det siger de om branden i Notre Dame Ulykkesbranden i Notre Dame mødes med fortvivlelse fra lande og regeringer.

Branden i den ikoniske Notre Dame i Paris, der har ødelagt store dele af kirken, mødes med forfærdelse over hele verden. Her er et overblik over de kommentarer, der er kommet.

»Det sørger mig for at se et af de største emblemer i Frankrig brændt. Paris uden #OurDame er ikke Paris. Som sagt til min ven @EmmanuelMacron er mine tanker med det franske folk - Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen.

»Notre Dame hører til hele menneskeheden. Den har inspireret forfattere, malere, filosoffer og besøgende, der er kommet fra hele verden - EU-kommissionsformand Jean Claude Juncker.

»Paris' Notre Dame er hele Europas Notre Dame. Vi er alle med Paris i dag - EU-præsident Donald Tusk.

»Vi udtrykker vores nærhed med franske katolikker og med den parisiske befolkning. Vi beder for brandmændene og for alle dem, der forsøger at tackle denne dramatiske situation - talsmand fra Vatikanet.

»Så forfærdeligt at se den omfattende brand i Notre Dame i Paris. Måske kunne flyvende vandtanke blive brugt til at slukke branden. Må agere hurtigt! - USA's præsident, Donald Trump

»Mine tanker er med det franske folk i nat og med alarmberedskabet, der kæmper mod det forfærdelige flammehav - Theresa May, Storbritanniens premierminister.

»Unesco står ved Frankrigs side for at redde og genopbygge Notre Dame - Adrey Azoula, der er generalsekretær i FN's videnskabs- og kulturorganisation.

»Hjerteskærende scener med Notre Dame-katedralen i flammer. London i sorg står ved Paris' side og i venskab for altid - Londons borgmester, Sadiq Khan.

»Disse forfærdelige billeder af Notre Dame i brand er smertelige. Notre Dame er et symbol på Frankrig og på vores europæiske kultur. Vores tanker er hos vore franske venner - Tysklands forbundskansler Angela Merkel talsmand, Steffen Seibert.

ritzau