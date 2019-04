Store dele af Paris' ikoniske Notre Dame er omdannet til aske Den omfattende brand i domkirken Notre Dame i Paris er under kontrol. Det oplyser brandvæsnet ifølge Reuters.

Tusindvis af parisere og turister med tårer i øjnene kunne ikke andet end at se chokeret til, da store dele af domkirken Notre Dame - et af Paris' ikoniske varetegn - mandag aften blev omdannet til aske.

Branden brød ud cirka klokken 18.50, og flammer og tyk røg væltede op fra den mere end 850 år gamle domkirke.

Kort efter klokken tre natten til tirsdag meddeler brandvæsnet, at branden er under kontrol. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Inde i kirken var man ved at forberede sig til påsken, da både ansatte og besøgende blev evakueret.

Det var længe uvist, om det ville lykkes brandfolkene at redde dele af kirken.

Men ved 23-tiden oplyste brandchef i Paris Jean-Claude Gallet, at de havde formået at redde kirkens to tårne samt stenkonstruktionen fra at kollapse.

»Vi tror nu på, at Notre Dames to tårne er blevet reddet, sagde han til journalister på stedet ifølge Reuters.

Omvendt fik flammerne hurtigt fat i kirkens spir, som bukkede under, hurtigt efterfulgt af hele taget.

Sent mandag aften oplyste brandchefen videre, at der fortsat er en risiko for, at dele af den indvendige konstruktion kan falde sammen.

Derfor vil brandmænd gennem natten fortsætte deres arbejde med at køle konstruktionen ned.

Byens borgere og besøgende har fulgt dramaet tæt. Mange har udtrykt sorg over, at en bygning, der er så tæt knyttet til fransk kultur, måske ikke længere vil være der.

»Dette er det mest sørgelige, jeg nogensinde har stået og set på, lød det fra den 50-årige britiske turist Sam Ogden ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en tale foran kirken sent mandag aften lovede en tydeligt berørt præsident Emmanuel Macron, at han vil genopbygge den ikoniske domkirke.

Kort tid efter oplyste den franske milliardær François Pinault, at han vil bidrage med 100 millioner euro til genopbygningen af Notre Dame.

Den store kirke var ved at blive renoveret. Store stilladser omkransede bygningsværket. Derfor antager mange, at branden er opstået i forbindelse med det arbejde, der var i gang.

Ifølge anklagemyndigheden i Paris efterforsker myndighederne branden som en ulykke.

En talsmand for det franske brandvæsen oplyste tidligere mandag aften, at en brandmand er såret i forbindelse med slukningsarbejdet.

Notre Dame - på dansk Vor Frue - er en af Frankrigs største turistattraktioner.

Kirken blev færdigbygget i midten af 1300-tallet. Det tog cirka 200 år at opføre den.

Dens berømmelse steg, da forfatteren Victor Hugo i 1831 udgav romanen 'Klokkeren fra Notre Dame'.

ritzau