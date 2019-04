Politiet i London anholder knap 300 klimaaktivister

Næsten 300 mennesker er blevet anholdt under de igangværende klimademonstrationer i London. Det oplyser britisk politi sent tirsdag aften, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tusinder af miljøaktivister har siden mandag blokeret dele af det centrale London i et forsøg på at tvinge den britiske regering til at gøre mere for at bekæmpe den globale opvarmning.

Bag demonstrationen står den britiske klimagruppe Extinction Rebellion (oprør mod udryddelse), der vokser hurtigt og har tag i mange unge.

Demonstranterne vil være på gaden både dag og nat i mindst en uge, oplyste arrangørerne mandag.

»Vi har ingen intentioner om at flytte os, før regeringen lytter til os«, lød det fra talsmand for Extinction Rebellion, James Fox.

Ifølge politiet i London, Metropolitan Police Service (MPS), var der tirsdag aften foretaget 290 anholdelser.

»Vi forventer, at demonstrationerne vil fortsætte den kommende uge«, oplyser politiet.

»Vi har hidtil lukket 55 busruter. 500.000 mennesker er ramt som følge heraf«.

VIl forstyrre trafikken onsdag

Blandt de anholdte er tre mænd og en kvinde, som blev anholdt på olieselskabet Shells britiske hovedkontor.

De er mistænkt for blandt andet at have malet graffiti og smadret et vindue i bygningen.

Langt størstedelen af de anholdte er tilbageholdt for at forstyrre den offentlige orden og blokere veje.

Londons borgmester, Sadiq Khan, siger, at han er 'yderst bekymret' for demonstranternes planer om at forstyrre trafikken i Londons undergrund onsdag.

»At gå efter den offentlige transport på denne måde vil kun skade vores alles mål om at tackle klimaforandringerne«, udtaler han i en erklæring ifølge AFP.

Demonstrationen i London, der kan vare en uge eller mere, følges op senere på ugen af demonstrationer i 32 andre lande. Det oplyste arrangøren, Extinction Rebellion, mandag.

Gruppen Extinction Rebellion gjorde sig berømt tidligere på måneden, da nogle medlemmer under en af de utallige brexit-debatter stillede sig op halvnøgne på parlaments balkon for at gøre opmærksom på deres sag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Gruppen ønsker, at der erklæres undtagelsestilstand for klimaet og økologien, at den globale udledning af klimagasser stopper med at vokse i 2025, og at der etableres en borgerforsamling, som skal lede arbejdet med at bekæmpe klimaforandringerne.

ritzau