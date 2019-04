Milliarderne strømmer ind til brændte Notre Dame Få dage efter at der udbrød brand i Notre Dame i Paris, har flere aktører kastet penge efter genopbygningen.

Næsten en milliard dollar er blevet doneret til genopbygningen af brændte Notre Dame. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Katedralen i Paris brød mandag aften i brand, hvilket medførte store ødelæggelser.

Samme aften meddelte præsident Emmanuel Macron, at den historiske kirke vil blive genopbygget.

Det kan dog blive en dyr affære. For det kræver tid, og der skal særlige materialer og færdigheder til.

Men indtil videre har flere aktører meldt sig på banen og kastet millioner efter projektet.

Onsdag formiddag er der blevet samlet 995 millioner dollar - svarende til omkring 6,5 milliarder danske kroner - ind. Det oplyser præsidentens repræsentant for kulturarv Stephane Bern til den franske radiostation France Info.

Allerede dagen efter at der udbrød brand i katedralen, havde de første rigmænd meldt sig på banen med millioner.

Det gælder blandt andre den franske milliardær og forretningsmand Bernard Arnaud, som har lovet 200 millioner euro.

Årsag til brand kendes

Han ejer LVMH-gruppen, der blandt andet står bag modehusene Louis Vuitton og Christian Dior.

Derudover findes andre bidragsyder som Apple, L'Oréal samt katolikker og andre personer rundt om i Frankrig og resten af verden.

Onsdag udtrykte Pave Frans sorg over branden og sendte medfølelse til det franske folk.

»Jeg var meget trist, og jeg føler mig meget tæt på jer alle«, sagde paven foran fremmødte på Peterspladsen ifølge AP.

Paven sendte samtidig en tak på vegne af den katolske kirke til de mange brandmænd, der risikerede deres liv, for at redde Notre Dame.

Årsagen til branden i den over 850 år gamle katedral kendes endnu ikke.

Brandeksperter er i fuld gang med at lede efter årsagen. Indtil videre går mistanken på, at der kan være tale om et uheld i forbindelse med et renoveringsarbejde, der var i gang i kirken.

Branden ødelagde blandt andet kirkens ikoniske spir samt tagkonstruktionen. Stenstrukturen står stadig.

ritzau