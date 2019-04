Tre professionelle bjergbestigere frygtes omkommet i Canada

Tre professionelle bjergbestigere frygtes omkommet i et sneskred i Canada.

Det oplyser de canadiske myndigheder torsdag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

De tre mænd er forsvundet i Canadian Rockies, som er betegnelsen for den canadiske del af den nordamerikanske bjergkæde Rocky Mountains.

De forsøgte onsdag at bestige Howse Peak, men dukkede ikke op ved endemålet til aftalt tid.

Redningshold i Banff National Park gennemsøgte derfor det område, som de tre skulle have besteget, fra en helikopter.

Her blev der fundet tegn på et sneskred og nedfaldne klippestykker sammen med klatreudstyr. Det oplyser nationalparken i en meddelelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Redningsindsatsen er dog blevet bremset på grund af farlige vejrforhold og frygt for yderligere sneskred.

Ruten er mareridt i dårligt vejr

The North Face, en amerikansk producent af friluftstøj og -udstyr, identificerer de savnede som amerikaneren Jess Roskelley og østrigerne David Lama og Hansjorg Auer. De tre er mellem 28 år 36 år gamle.

De tre professionelle bjergbestigere er en del af et hold af erfarne atleter, som sponsoreres af The North Face.

»De er savnet, og de lokale redningsmyndigheder antager det værst mulige«, skriver The North Face i en meddelelse ifølge AP.

Roskelley besteg Mount Everest i 2003. Dengang var han som 20-årig den yngste person, der nogensinde havde besteget bjerget.

Hans far, John Roskelley, er en verdensberømt bjergbestiger, som blandt andet har gjort sig bemærket ved at bestige bjerge i Nepal og Pakistan i 1970'erne.

Han siger ifølge AFP, at det er usandsynligt, at hans søn og de to andre mænd har overlevet turen.

»Den rute, som de begav sig ud på, blev første gang besteget i 2000. Det er en af de ruter, hvor man skal have de rette vejrforhold, ellers bliver det et mareridt. Dette blev en af de ture, hvor det blev et mareridt«, siger han.

ritzau