Politi mistænker sexanklaget lærer for at have beordret drab

Politi i Bangladesh har en mistanke om, at en lærer beordrede en 19-årig kvindelig studerende dræbt, efter at hun var gået til politiet og havde meldt ham for sexchikane.

Det oplyser lederen af efterforskningen.

En af de 17 personer, som er anholdt i sagen, har oplyst til politiet, at læreren beordrede den 19-årige studerende, Nusrat Jahan Rafi, angrebet.

Læreren bad angiveligt nogle andre studerende om at 'lægge pres på Rafi for at droppe sagen eller dræbe hende, hvis hun nægtede', siger efterforskningslederen, Mohammad Iqbal.

Sagen om Rafi har udløst store protester i Bangladesh.

Drabet skete i sidste uge, da Rafi blev lokket op på taget af det islamiske seminarium, hvor hun studerede.

Her blev hun omringet af flere personer, blandt dem nogle af hendes klassekammerater, som bad hende trække politianmeldelsen om sexchikane tilbage.

Da Rafi nægtede, blev hun overhældt med petroleum og brændt. Hun blev forbrændt på 80 procent af kroppen og døde på et hospital den 10. april.

Døde på hospitalet

Efterforskningslederen siger, at fem af de anholdte bandt Rafi med et tørklæde, inden de satte ild til hende på skolens tag.

»Planen var, at det skulle se ud som et selvmord. Men det mislykkedes, efter at Rafi formåede at komme nedenunder, mens hun brændte, fordi tørklædet brændte over, så hun fik hænder og fødder fri«, fortæller Mohammad Iqbal.

Den stærkt forbrændte unge kvinde blev bragt på hospitalet, hvor hun nåede at optage en video, inden hun døde. Her gentager hun sine beskyldninger mod læreren.

»Læreren rørte mig, og jeg vil kæmpe mod denne forbrydelse, til jeg dør«, siger hun i videoen. Her sætter hun også navn på nogle af de personer, der angreb hende.

Bangladeshs premierminister, Sheikh Hasina, har lovet, at 'ingen af gerningsmændene vil undslippe retsforfølgelse'.

Menneskerettighedsgrupper siger, at antallet af voldtægter og seksuelle overgreb er steget i Bangladesh, netop fordi myndighederne ikke har retsforfulgt gerningsmændene.

ritzau