20 år efter massakren på Columbine High School: »I tilfælde af at jeg dør som følge af pistolskud, skal billedet af min død offentliggøres«

Lørdag er det 20 år siden, at 13 personer blev slået ihjel på en high school syd for Denver. I dag frygter den unge generation at møde op i klasselokalerne – men de kæmper også for at få ændret USA’s våbenlovgivning.