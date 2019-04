Demokraterne forlanger uredigeret version af Mueller-rapport

Demokraterne i USA er ikke tilfredse med, at de kun har fået lov til at se en redigeret version af den længe ventede rapport fra Robert Mueller.

Derfor har formanden for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, Jerrold Nadler, fredag stævnet det amerikanske justitsministerium.

Han forlanger, at ministeriet senest 1. maj udleverer den fulde rapport til retsudvalget i det demokratisk kontrollerede kammer i Kongressen.

Rapporten fra den særlige anklager Robert Mueller blev torsdag offentliggjort efter næsten to års arbejde. Der er dog tale om en redigeret version, hvor adskillige passager er overstreget.

»Mit udvalg har brug for og krav på at få den fulde udgave af rapporten og de tilhørende beviser, skriver Nadler i en udtalelse.

Han tilføjer, at det er helt i tråd med tidligere praksis.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller har siden maj 2017 undersøgt, hvorvidt der var russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016.

Arbejdet blev afsluttet i marts, og torsdag blev rapporten offentliggjort.

Mueller har blandt andet undersøgt, om USA's præsident, Donald Trump, i 2016 samarbejdede med Rusland i valgkampen mod Hillary Clinton.

Rapporten trækker flere tråde mellem Trumps stab og russere. Der er dog ikke beviser for, at Trump har haft et decideret samarbejde med Rusland.

Trumps kritikere har i stedet i høj grad fokuseret på, om præsidenten har forsøgt at forstyrre Muellers undersøgelse.

Justitsminister William Barr har i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten fastslået, at det på ingen måde har været tilfældet. Men efter at rapporten er blevet offentliggjort har flere demokrater fået et andet indtryk.

De mener netop, at der er passager i den 448 sider lange rapport, der beviser, at Trump har villet hindre Muellers undersøgelser.

Blandt andet har præsidenten bedt sin rådgiver Don McGahn om at ringe til justitsministeren og bede om at få Robert Mueller fyret.

ritzau