Ebolalæge er dræbt under angreb mod hospital i DRCongo

En læge er blevet dræbt, og to andre er såret under et angreb mod et hospital i det ebolaplagede DRCongo.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Lægen Richard Valery Mouzoko Kiboung, som de seneste måneder har arbejdet på at bekæmpe det igangværende udbrud af ebola i landet, blev dræbt fredag.

Det skete under et angreb mod universitetshospitalet i byen Butembo i den østlige del af DRCongo.

To andre personer blev såret, men er uden for livsfare, oplyser WHO.

Det er blot det seneste i rækken af angreb mod sundhedspersonale, som bekæmper ebola i DRCongo.

»Jeg og alle i WHO er dybt berørt af tabet af vores kollega doktor Mouzoko«, siger direktør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus i en meddelelse.

»Han placerede sig selv i frontlinjen for at redde liv i DRCongo«.

Ifølge politiet og de lokale myndigheder er den dræbte camerounsk statsborger.

Fredagens angreb blev udført af en gruppe bevæbnede mænd, oplyser borgmesteren i Butembo, Sylvain Kanyamanda.

»Ebolaholdet var midt i et møde. Bevæbnede mænd ankom og skød på folk. En læge blev skudt og bragt til skadestuen. Hans kolleger blev såret. Lægen fra Cameroun døde efterfølgende, siger borgmesteren.

Næstmest dødelige ebolaudbrud nogensinde

WHO-direktøren kalder angrebet 'en tragisk påmindelse om den risiko, som sundhedspersonalet udsætter sig selv for hver eneste dag for at beskytte andres liv og helbred'.

»Vi er forfærdede over dette angreb. Sundhedsarbejdere og hospitaler må aldrig være mål for angreb«, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det nuværende ebolaudbrud er det tiende i DRCongo i løbet af de seneste 40 år. Det brød ud i august sidste år i den nordøstlige del af landet.

843 personer har mistet livet i udbruddet, viser tal fra myndighederne. Det gør det til det næstmest dødelige ebolaudbrud nogensinde.

Den skrøbelige situation i den østlige del af landet, hvor væbnede oprørere har plaget befolkningen i årevis, har gjort det svært for sundhedsmyndighederne at bekæmpe udbruddet og behandle de syge.

ritzau