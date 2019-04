Mindst 138 døde og 400 sårede: Storstilet angreb mod kirker og hoteller i Sri Lanka fortsætter med to nye bomber

SENEST OPDATERET KLOKKEN 12.15

Det var en af de morgener, hvor dødstallet blev ved med at stige.

Klokken 7.36 dansk tid var tallet officielt 36 døde. Få timer senere er dødstallet ifølge AP nu mindst 138, mens mere end 400 personer er sårede. Myndighederne forklarer, at flere vil blive meldt omkomne i løbet af denne påskedag.

Ved middagstid oplyste det danske Udenrigsministerium, at der tilsyneladende også er danske borgere blandt de sårede eller omkomne.

De lokale myndigheder har klokken 11.30 udstedt et udgangsforbud blandt borgerne i Sri Lanka.

Samtidig har regeringen lukket ned for befolkningens adgang til sociale medier og beskedtjenester, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Mindst ni eksplosioner

Der er stadig mange ubekendte vedrørende bombeangrebene i Sri Lanka.

Vi ved, at mindst otte eksplosioner har fundet sted. Syv i Sri Lankas hovedstad, Colombo og den nærliggende by Negombo, mens en enkelt eksplosion fandt sted i den nordøstlige by Batticaola. Tre kirker blev angrebet under påskegudstjenesten, mens de tre luksushoteller The Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury Hotels i hovedstaden også blev ramt.

Omkring klokken 11 dansk tid blev endnu et hotel i Colombo bombet. Få minutter senere detonerede en ottende bombe i hovedstaden. Det skriver BBC.

Et af de hårdest ramte steder er St. Sebastians Church i Negombo, hvor flere end 50 personer angiveligt er blevet dræbt. Billeder inde fra kirken umiddelbart efter angrebet florerer på nettet, og kirken har selv lagt et billede af kirken efter det blodige angreb ud på deres Facebookside.

»Et bombeangreb har ramt vores kirke, vi beder jer komme og hjælpe, hvis jeres familiemedlemmer er her«, skriver kirken i billedbeskrivelsen.

Negombo er ifølge Politikens Asienkorrespondent, Claus Blok Thomsen, en by med mange kristne. Det er samtidig en ferie- og badeby for vestlige turister og en by, der er mere vestlig i sine værdier, end mange andre steder i Sri Lanka.

I hovedstaden Colombo blev kirken St. Anthonys Church også ramt af et bombeangreb. Et øjenvidne fortæller til BBC’s reporter i Colombo, at der var mellem 500-600 personer til påskemesse i kirken.

»Vi hørte bragene omkring klokken 8.45. Folk kom løbende ud og skreg, at folk var døde. Vi løb ind i kirken og så kroppene og dækkede dem til. Politiet ankom efter det og ryddede området for folk«, siger et øjenvidne, der kalder sig selv Kamil.

Foto: Ishara S. Kodikara/Ritzau Scanpix

Ingen gerningsmand

Ifølge CNN er ligene og de sårede blevet transporteret til Colombo National Hospital i landets hovedstad. Ifølge Sri Lankas økonomiminister, Harsha de Silva, er der »mange omkomne, herunder også udlændinge«, som han skrev på Twitter i timerne efter angrebet.

Ifølge BBC er der mindst ni udlændinge blandt de omkomne.

Harsha de Silva skriver efterfølgende på Twitter, at repræsentanter for Sri Lankas hær, flåde og luftvåben holder møde med landets premierminister, og at en officiel melding ventes snart. Indtil da opfordrer han til ikke at spekulere på, hvem der står bag angrebet.

»Opfør jer venligst ansvarligt, INGEN politik. Vi er nødt til at stå sammen som Sri Lankas indbyggere. Mine tanker går ud til alle familier, der har mistet deres elskede«.