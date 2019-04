Mindst 207 er blevet dræbt: Syv er anholdt for bombeangrebene mod kirker og hoteller

SENEST OPDATERET KLOKKEN 14:25

Efter adskillige bombeattentater i Sri Lanka påskedag er dødstallet, ifølge nyhedsbureauet Reuters, steget til 207. Andre 450 er sårede.

Ved middagstid oplyste det danske Udenrigsministerium, at der tilsyneladende også er danske borgere blandt de sårede eller omkomne.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er der op mod 35 udlændinge, som har mistet livet i attentaterne.

Indtil videre er en kineser, en hollænder og en portugiser blevet oplyst som værende blandt de dræbte.

De lokale myndigheder har klokken 11.30 dansk tid udstedt et 12 timers udgangsforbud blandt borgerne i Sri Lanka.

Samtidig har regeringen lukket midlertidigt ned for befolkningens adgang til Facebook, Instagram, WhatsApp og andre sociale medier og beskedtjenester. Det er gjort, ifølge myndighederne, af hensyn til efterforskningen af de formodede terrorister samt for at stoppe spredning af misinformation via disse tjenester.

Samtidig er skoler og universiteter lukket indtil videre, og alle politifolks fridage og ferie er annulleret, rapporterer BBC.

Mindst otte eksplosioner

Der er stadig mange ubekendte vedrørende bombeangrebene i Sri Lanka. Men mindst otte eksplosioner har fundet sted.

Syv i Sri Lankas hovedstad, Colombo og den nærliggende by Negombo, mens en enkelt eksplosion fandt sted i den nordøstlige by Batticaola. Tre kirker blev angrebet under påskegudstjenesten, mens de tre luksushoteller The Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury Hotels i hovedstaden også blev ramt.

Omkring klokken 11 dansk tid blev endnu et hotel i Colombo bombet. Få minutter senere detonerede en ottende bombe i hovedstaden. Det skriver BBC.

Ingen har taget endnu taget ansvaret for bølgen af attentater. Men den srilankanske forsvarsminister har, ifølge The Guardian, på et pressemøde omtalt attentaterne som »terrorisme« og handlinger, som religiøse ekstremister står bag. Og nogle bagmænd skulle således allerede være blevet identificeret.

»Vi har taget alle nødvendige forholdsregler for at holde dette land og befolkningen sikker. Vi mener, at alle synderne, som har været involveret i disse beklagelige terroristhandlinger, vil blive pågrebet så hurtigt som muligt. De er blevet identificeret, og de vil blive pågrebet så hurtigt som muligt«, siger forsvarsminister Wijewardene, ifølge The Guardian.

Sri Lankas forsvarsminister oplyser klokken 13.35 dansk tid, ifølge AP, at der er anholdt syv personer.

Et af de hårdest ramte steder er St. Sebastians Church i Negombo, hvor flere end 50 personer angiveligt er blevet dræbt. Billeder inde fra kirken umiddelbart efter angrebet florerer på nettet, og kirken har selv lagt et billede af kirken efter det blodige angreb ud på deres Facebookside.

»Et bombeangreb har ramt vores kirke, vi beder jer komme og hjælpe, hvis jeres familiemedlemmer er her«, skriver kirken i billedbeskrivelsen.

Negombo er ifølge Politikens Asienkorrespondent, Claus Blok Thomsen, en by med mange kristne. Det er samtidig en ferie- og badeby for vestlige turister og en by, der er mere vestlig i sine værdier, end mange andre steder i Sri Lanka.