Sri Lankas forsvarsminister: Vi har anholdt syv for bombeangrebene mod kirkerne og hotellerne

SENEST OPDATERET KLOKKEN 13.35

Efter adskillige bombeattentater i Sri Lanka påskedag er dødstallet, ifølge nyhedsbureauet AP, steget til mindst 190. Hundredvis af andre er sårede.

Ved middagstid oplyste det danske Udenrigsministerium, at der tilsyneladende også er danske borgere blandt de sårede eller omkomne.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er der op mod 35 udlændinge, som har mistet livet i attentaterne.

De lokale myndigheder har klokken 11.30 dansk tid udstedt et 12 timers udgangsforbud blandt borgerne i Sri Lanka.

Samtidig har regeringen lukket midlertidigt ned for befolkningens adgang til sociale medier og beskedtjenester, rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er skoler og universiteter lukket indtil videre, og alle politifolks fridage og ferie er annulleret, rapporterer BBC.

Mindst otte eksplosioner

Der er stadig mange ubekendte vedrørende bombeangrebene i Sri Lanka. Men mindst otte eksplosioner har fundet sted.

Syv i Sri Lankas hovedstad, Colombo og den nærliggende by Negombo, mens en enkelt eksplosion fandt sted i den nordøstlige by Batticaola. Tre kirker blev angrebet under påskegudstjenesten, mens de tre luksushoteller The Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury Hotels i hovedstaden også blev ramt.

Omkring klokken 11 dansk tid blev endnu et hotel i Colombo bombet. Få minutter senere detonerede en ottende bombe i hovedstaden. Det skriver BBC.

Ingen har taget endnu taget ansvaret for bølgen af attentater. Men den srilankanske forsvarsminister har, ifølge The Guardian, på et pressemøde omtalt attentaterne som »terrorisme« og handlinger, som religiøse ekstremister står bag. Og nogle bagmænd skulle således allerede være blevet identificeret.

»Vi har taget alle nødvendige forholdsregler for at holde dette land og befolkningen sikker. Vi mener, at alle synderne, som har været involveret i disse beklagelige terroristhandlinger, vil blive pågrebet så hurtigt som muligt. De er blevet identificeret, og de vil blive pågrebet så hurtigt som muligt«, siger forsvarsminister Wijewardene, ifølge The Guardian.

Sri Lankas forsvarsminister oplyser klokken 13.35 dansk tid, ifølge AP, at der er anholdt syv personer.

Et af de hårdest ramte steder er St. Sebastians Church i Negombo, hvor flere end 50 personer angiveligt er blevet dræbt. Billeder inde fra kirken umiddelbart efter angrebet florerer på nettet, og kirken har selv lagt et billede af kirken efter det blodige angreb ud på deres Facebookside.

»Et bombeangreb har ramt vores kirke, vi beder jer komme og hjælpe, hvis jeres familiemedlemmer er her«, skriver kirken i billedbeskrivelsen.

Negombo er ifølge Politikens Asienkorrespondent, Claus Blok Thomsen, en by med mange kristne. Det er samtidig en ferie- og badeby for vestlige turister og en by, der er mere vestlig i sine værdier, end mange andre steder i Sri Lanka.

I hovedstaden Colombo blev kirken St. Anthonys Church også ramt af et bombeangreb. Et øjenvidne fortæller til BBC’s reporter i Colombo, at der var mellem 500-600 personer til påskemesse i kirken.

»Vi hørte bragene omkring klokken 8.45. Folk kom løbende ud og skreg, at folk var døde. Vi løb ind i kirken og så kroppene og dækkede dem til. Politiet ankom efter det og ryddede området for folk«, siger et øjenvidne, der kalder sig selv Kamil.

Foto: Ishara S. Kodikara/Ritzau Scanpix

Ifølge CNN er ligene og de sårede blevet transporteret til Colombo National Hospital i landets hovedstad. Ifølge Sri Lankas økonomiminister, Harsha de Silva, er der »mange omkomne, herunder også udlændinge«, som han skrev på Twitter i timerne efter angrebet.

Sri Lankas premierminister, Ranil Wickremesinghe, opfordrer til sammenhold i denne svære tid:

»Jeg fordømmer de kujonagtige angreb på vores folk i dag. Jeg beder alle Sri Lankanere om i denne tragisk tid at stå sammen og være stærke. Undgå venligst at forholde jer til uverificerede rapporter og spekulation«.

Adskillige politiske ledere verden over og paven fordømmer angrebene og udtrykker medfølelse med ofrene og deres pårørende på denne kristne helligdag.