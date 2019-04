To unge mænd dræbt af skud i svensk boligområde

To mænd i 20-årsalderen blev kort efter midnat søndag ramt af skud i et boligområde i Helsingborg i det sydlige Sverige.

Det skete, mens de sad i en bil. Begge blev bragt til sygehuset med alvorlige skader og er siden afgået ved døden.

Det oplyser svensk politi til nyhedsbureauet TT.

Søndag formiddag er der endnu ingen anholdte i sagen. Der er heller ingen mistænkte. Politiet har bebudet, at adskillige beboere i området skal afhøres om skudepisoden.

Politiet har sendt ekstra bemanding til boligområdet.

»Vi kommer til at have to patruljer på gerningsstedet hele dagen for at øge trygheden«, siger politiets talsmand Evelina Olsson.

Det er femte gang siden januar sidste år, at personer er blevet ramt i forbindelse med skyderier i Helsingborg.

13. januar 2018 blev en 23-årig mand dræbt af skud i området Närlunda.

Tre måneder senere blev en mand i 20'erne dræbt af flere skud i området Bårslov. Og 30. juni blev fire mænd såret af skud og knivstik i det centrale Helsingborg under uroligheder med op mod 25 indblandede.

Endelig blev en ung mand ramt af skud i bydelen Söder 3. april i år.

ritzau