Sri Lankas regering: Lokale islamister står bag massakren

Det er en lokal islamistisk organisation, som stod bag massakren i Sri Lanka påskesøndag.

Den kalder sig National Thowfeek Jamaath, oplyser en talsmand for Sri Lankas regering, skriver AP.

Samtidig siger talsmanden, at selvmordsaktionerne mod katolske kirker og hoteller blev udført med hjælp fra et internationalt netværk.

»Vi tror ikke, at disse angreb blev udført af en gruppe mennesker, som kun var hjemmehørende i dette land«.

»Der var et internationalt netværk, og disse angreb ville ikke være lykkedes uden det«, siger han ifølge Reuters.

Præsident Maithripala Sirisena beder i en erklæring, der er udsendt af hans kontor, om international hjælp til at spore, hvilke kræfter i udlandet der har bistået ved forbrydelsen.

»Efterretningsrapporter (antyder red.), at udenlandske terrororganisationer står bag lokale terrorister. Derfor vil præsidenten søge bistand fra fremmede lande«, hedder det.

Tre danske børn dræbt

Mindst 290 har mistet livet. Blandt dem tre danske børn. Mindst 35 udlændinge er dræbt ved de syv angreb mod hoteller og kirker. Over 500 meldes såret ved attentaterne. Det skete på en af de største kirkedage i året - påsken, hvor Jesu genopstandelse fejres.

Præsidentens kontor i Colombo oplyser, at der for anden nat i træk vil være natligt udgangsforbud i landet.

Dokumenter, som nyhedsbureauet AFP har set, fortæller, at Sri Lankas politichef 11. april udsendte en advarsel. Her hed det, at en »udenlandsk efterretningstjeneste« havde advaret om, at National Thowfeek Jamaath planlagde angreb på kirker og den indiske højkommissærs bygning i Colombo.

Sent søndag sagde Sri Lankas premierminister, Ranil Wickremesinghe, at landets efterretningstjeneste havde modtaget oplysninger om angreb, som tilsyneladende ikke var blevet kommunikeret videre til regeringens top.

ritzau