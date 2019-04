Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Militant gruppe tager ansvar for journalistdrab i Nordirland Gruppen The New IRA tager ansvar for drabet på journalisten Lyra McKee under optøjer i den nordirske by Derry.