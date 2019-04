Viceforsvarsminister: Bomberne i Sri Lanka var hævn for massenedskydningen i Christchurch

De ødelæggende terrorbombninger på Sri Lanka var tilsyneladende et svar på massenedskydningerne i moskeerne i Christchurch på New Zealand.

Tirsdag har Sri Lankas viceforsvarsminister, Ruwan Wijewardene, orienteret landets parlamentet i hovedstaden Colombo om, at den foreløbige efterforskning har vist at, »angrebet var gengæld for angrebet mod muslimer i Christchurch«.

Antallet af dræbte efter bombeangrebet i Sri Lanka er steget til 310. Omkring 500 personer meldes kvæstede.

Under nedskydningerne i Christchurch åbnede en højreradikal mand ild mod bedende muslimer i to moskéer, Linwood-moskéen og al-Noor-moskéen, i Christchurch 15. marts. Han nåede at dræbe 50 personer, inden politiet fik overmandet den mistænkte, en 28-årig australier.

Manden er sigtet for drab på 50 personer og forsøg på drab på 39 personer.

Opdaterede ekstremt indhold

Den britiske avis The Guardian beskriver, at efterretninger har cirkuleret mellem medlemmer af regeringen på Sri Lanka i ugerne op til selvmordsbombningerne om, at et medlem af den gruppe, som anses for at stå bag angrebene, var begyndt at opdatere sine sociale medier med »ekstremt indhold« i efterdønningerne af nedskydningerne på New Zealand.

Terrorforskere har dog, ifølge The Guardian, påpeget, at bombeangrebenes sofistikerede natur og det udstyr, som blev anvendt, sandsynligvis ville have krævet måneders forberedelse. Herunder blandt andet tid til at dimensionere bomberne og prøvesprængninger.

Viceforsvarsminister Ruwan Wijewardene gentog også i sin orientering af parlamentet, at Sri Lankas præmierminister og andre centrale regeringsmedlemmer aldrig blev advaret om muligheden for et betydeligt angreb.