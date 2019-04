Sri Lanka blev i påsken ramt af en række terrorbomber, som har kostet mere end 300 mennesker livet. Men hvem stod bag angrebene? Hvad ville gerningsmændene opnå ved at ramme turisthoteller og kristne kirker? Har det at gøre med masseskydningerne af muslimer i Christchurch i New Zealand tilbage i marts? Vi går på jagt efter svar på nogle af de mange spørgsmål.