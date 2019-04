I Sri Lanka lyder spørgsmålet igen og igen: Hvorfor?

Over 1.000 mennesker deltog tirsdag i den første massebegravelse af ofrene for terrorangrebene.

FOR ABONNENTER

Sri Lanka er ved at gå fra chok over i sorg, og tirsdag formiddag begyndte den smertefulde proces med at tage afsked med de over 300 mennesker, som blev dræbt ved terrorangrebene påskesøndag. Allerede klokken halv ni om morgenen blev de døde mindet med tre minutters stilhed over hele landet, og kort tid derefter gik den første massebegravelse i gang ved Skt. Sebastian Kirke i byen Negombo.