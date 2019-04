Kim Jong-un skal diskutere atomvåben med Putin i april

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil inden for kort tid rejse til Rusland, hvor han skal have samtaler med landets præsident, Vladimir Putin.

Det meddeler Nordkoreas nationale nyhedsbureau, KCNA, tirsdag lokal tid.

»Kim vil snart aflægge Rusland et besøg på invitation fra Putin. De vil have samtaler under besøget, meddeler mediet«.

Mødet vil finde sted torsdag den 25. april, oplyser Putins assistent, Yuri Ushakov.

»Fokus vil være en politisk og diplomatisk løsning på atomvåbenproblemet på Den Koreanske Halvø«, siger Yuri Ushakov.

Tidspunktet for mødet er ukendt.

Lederne skal mødes i havnebyen Vladivostok, der ligger tæt på Nordkorea og Kina, som Putin skal besøge senere i april.

Kim Jong-uns toprådgiver, Kim Chang-son, blev ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap set i Vladivostok søndag.

Første møde mellem de to ledere

Mediet NK News, der udelukkende beskæftiger sig med Nordkorea, lagde mandag fotografier ud på sin hjemmeside, der viste arbejdere i gang med at opsætte russiske og nordkoreanske flag på et universitet i Vladivostok.

Det bliver første gang, at de to statsledere træffer hinanden.

I februar mødtes Kim Jong-un med USA's præsident, Donald Trump, i Hanoi i Vietnam.

Det var det andet topmøde mellem de to. Flere iagttagere betegnede det som en fiasko, fordi der intet konkret kom ud af samtalerne.

Ifølge professor Artyom Lukin fra det føderale universitet i Vladivostok er det vigtigt for Kim Jong-un at vise omverdenen, at andre statsledere også ønsker at møde ham.

»Kim ønsker ikke at fremstå som alt for afhængig af Washington, Beijing og Seoul«, siger Artyom Lukin.

»Og når det kommer til Rusland, så vil topmødet mellem Putin og Kim genbekræfte Moskvas rolle som en vigtig aktør på Den Koreanske Halvø«, tilføjer han.

