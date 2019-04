Domstol: Franske kvinder i Syrien kan ikke vende hjem

Frankrigs højeste forvaltningsdomstol har tirsdag afvist et krav fra franske kvinder, der har opholdt sig hos Islamisk Stat (IS) i Syrien, om at vende hjem.

Ifølge domstolen kan en dommer ikke dømme sager, der involverer forhandlinger med udenlandske myndigheder.

»Statsrådet (Conseil d'Etat) afviser krav om repatriering fremsat af franske statsborgere og for deres børn, der på nuværende tidspunkt befinder sig i Syrien«, skriver domstolen i en udtalelse.

Vestlige nationer har den seneste tid stået over for spørgsmålet, om hvordan man skal håndtere mistænkte IS-militante og deres familier, der ønsker at vende hjem fra krigszoner i Irak og Syrien.

I februar udtalte Frankrig, at det på nuværende tidspunkt ikke ville følge USA's præsident Donald Trumps opfordring til de europæiske allierede om at hente IS-krigere hjem fra Syrien.

Dansk mand forsøger at komme hjem

Samtidig sagde Frankrig, at det ville vurdere sagerne enkeltvis.

Herhjemme har debatten om, hvad man skal stille op med fremmedkrigeres danske statsborgerskab og deres børn, også været oppe at vende.

En ny aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i slutningen af marts, skal nægte børn af danske fremmedkriger et dansk statsborgerskab. Det kan betyde, at børnene bliver statsløse.

I øjeblikket forsøger en 30-årig dansk mand, der i årevis har kæmpet for IS i Syrien, at komme hjem til Danmark med sine to børn og gravide hustru.

Jacob El-Ali rejste fra sit hjem i Danmark 2. september 2013, og siden da har han opholdt sig i det krigshærgede land, hvor han har stiftet familie.

ritzau