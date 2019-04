Tidligere brasiliansk præsident får nedsat sin straf

Den tidligere brasilianske præsident Luiz Inacio 'Lula' da Silva har fået nedsat sin straf.

Det afgjorde Brasiliens højeste appelret tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Lula havde fået en dom på 12 års fængsel for hvidvaskning og bestikkelse.

Dommen er nu sat ned til otte år og ti måneder.

I sagen er han dømt for at have taget imod en lejlighed med havudsigt som bestikkelse for at hjælpe byggefirmaet OAS med at få gode aftaler med den brasilianske statsdrevne olie- og gasgigant Petrobras.

Den 73-årige venstreorienterede tidligere præsident passerede sit første år i fængsel tidligere på måneden.

Lula har også appelleret en dom på knap 13 års fængsel i en anden sag.

Her er den tidligere præsident anklaget for at have accepteret, at renoveringen af en gård skulle laves af to byggefirmaer, såfremt de valgte at lave en kontrakt med Petrobras.

Lula var præsident i landet fra 2003 til 2010.

ritzau