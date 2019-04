Voldsom regn tager livet af 17 børn i landsby i Uganda I landsbyen Bulembo er mange bygninger blæst væk og afgrøder ødelagte. 18 mennesker er bekræftet døde.

Voldsom regn har ramt det østlige Uganda og efterladt 17 børn og en voksen døde. Det oplyser Røde Kors tirsdag.

»Nu er 18 mennesker bekræftet døde«, siger talskvinde for Røde Kors Irene Nakasiita.

De omkomne er alle fra landsbyen Bulembo i det østlige distrikt Buyende.

»Mange bygninger er blæst væk, andre mangler deres tag. Også afgrøder er ødelagte«, siger Irene Nakasiita.

På grund af endnu et kraftigt regnskyl har det ikke været muligt for redningsarbejderne på jorden at danne sig det fulde overblik endnu.

Der er forskellige oplysninger om det præcise dødstal. Mens ugandisk politi sætter det til 13, oplyser en embedsmand i Buyende, at op mod 30 mennesker frygtes døde.

»Vi formoder, at mellem 20 og 30 mennesker er døde under det kraftige regnvejr. Nogle blev ramt af flyvende murbrokker, mens andre blev klemt under kollapsede vægge«, siger embedsmand William Kiiza til lokale medier.

»Der ligger fortsat lig under de kollapsede bygninger, og flere familier savner pårørende«, tilføjer han.

Uganda har årligt to regnsæsoner. En fra marts til maj og en igen fra september til december.

ritzau