Kim er på vej til Putin-møde i sit letgenkendelige grønne tog Nordkoreas leder ventes at ankomme til Vladivostok onsdag aften lokal tid. Her skal han mødes med Putin.

Kim Jong-un er på vej til Vladivostok i det russiske Fjernøsten.

Her skal den nordkoreanske leder torsdag mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Kim forlod Pyongyang i sit letgenkendelige grønne tog ved daggry onsdag.

Embedsmænd og beboere var stimlet sammen for at sende deres leder godt på vej.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Første møde

Mødet mellem Kim Jong-un og Vladimir Putin er det første møde mellem de to ledere.

Tirsdag bekræftede Putins udenrigspolitiske rådgiver, Juri Ushakov, at mødet vil finde sted i Vladivostok på stillehavskysten torsdag den 25. april.

»Fokus vil være en politisk og diplomatisk løsning på atomvåbenproblemet på Den Koreanske Halvø«, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Rusland har til hensigt at hjælpe med at styrke enhver positiv udvikling«.

Det præcise tidspunkt for torsdagens møde er endnu ukendt.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax ventes Kim Jong-un at krydse ind i Rusland ved grænsebyen Khasan.

Imens oplyser den russiske jernbanetjeneste til nyhedsbureauet Ria Novosti, at Kims tog ventes at ankomme til Vladivostok onsdag aften klokken seks lokal tid. Det vil sige klokken to natten til torsdag dansk tid.

Store forventninger

Forventningerne til et topmøde har været store, siden Kreml i sidste uge meddelte, at de to ledere ville mødes i slutningen af april.

Allerede tirsdag vajede både russiske og nordkoreanske by fra lygtepæle på Vladivostoks Russky-ø i Det Japanske Hav. Her ventes topmødet at finde sted på et universitet.

Udenrigspolitisk rådgiver Juri Ushakov fortalte tirsdag, at drøftelserne vil begynde en til en og derefter gå over i et 'udvidet format'. Han gav ikke yderligere oplysninger.

Ifølge rådgiveren er der ikke planlagt nogen fælles udtalelse eller underskrivelse af en aftale efter mødet.

Siden marts 2018 har den engang så tilbagetrukne Kim Jong-un holdt fire møder med Kinas præsident, Xi Jinping, tre med Sydkoreas Moon Jae-in, to med Donald Trump og et med Vietnams præsident.

Analytikere siger ifølge AFP, at han nu søger bredere international støtte i sin magtkamp med USA.

