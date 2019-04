Var meldt savnet af familien: To danskere fundet i live efter terrorangrebene i Sri Lanka

Det har været umuligt at komme i kontakt med et dansk par, men det er nu lokaliseret i god behold. Parret er på ferie i landet, der netop har været ramt af en stribe terroraktioner.

Bekymringen er utvivlsomt afløst af lettelse hos de pårørende til to danskere, der har været savnet siden søndagens terrorbombninger i Sri Lanka.

Det er lykkedes at få kontakt til parret, der tidligere i dag blev meldt savnet, oplyser flere medier.

Ifølge Udenrigsministeriet har man nu fået forbindelse til de to. De blev oprindeligt opført som savnede, da deres familie ikke kunne få fat i dem og frygtede for, at de var ramt af terrorangrebene.

Bombeangrebene har kostet 359 mennesker livet, blandt dem tre danske børn.

Lokal militant gruppe menes at stå bag

Sri Lankas regering har i sin seneste opdatering af angrebene opgjort det samlede antal ofre for selvmordsbomberne til 359 mennesker. Omkring 500 er blevet kvæstet ved eksplosionerne, der fandt sted i en række kirker midt under påskegudstjenesterne og på flere hoteller, som blev besøgt af vesterlændinge.

Terrorbevægelsen Islamisk Stat har taget skylden for angrebet, som menes at være udført af en lokal gruppe af militante muslimer, der i forvejen er kendt for at have smadret buddhastatuer flere steder i landet. Dens leder har de seneste år har opfordret til drab på vantro, der formaster sig til at trodse islam.

Myndighederne i landet forsøger at få klarhed over, hvorfor en række advarsler om forestående angreb, som de fik fra efterretningstjenesten i Indien og fra andre kilder, ikke førte til en øget beskyttelse af kristne mål

En mistænkt har studeret i Vesten

Samtidig begynder mere nøjagtige informationer om gerningsmændene at tegne sig. Viceforsvarsminister Ruwan Wijewardene har på et pressemøde fortalt, at mindst en af dem havde forbindelse til Storbritannien og Australien.

»Vi mener, at en af selvmordsbombemændene studerede i Storbritannien og senere i Australien, inden han vendte tilbage til Sri Lanka. De fleste af dem er veluddannede og kommer fra middelklassen«, siger han på et pressemøde.

Omkring 100 mennesker er blevet anholdt af sikkerhedsstyrkerne i kølvandet på bombeangrebene. Sri Lanka får assistance fra blandt andet det amerikanske FBI og britisk politi i opklaringsarbejdet.