Topmøde i Vladivostok: Putin søger indflydelse, Kim Jong-un vil have hjælp

Både Ruslands præsident Putin og Nordkoreas Kim Jong-un er presset af sanktioner. Begge søger anerkendelse. Og dog er det svært for Putin at give det, som Kim egentlig vil have.

En fremmed stod onsdag af toget i den russiske grænseby Khasan – bevæbnet med atomvåben, men ikke for at gøre et regnskab op, snarere for at søge en allieret.