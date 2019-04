Arbejderne røg, elledninger var ikke gode nok og vagterne blev forvirrede, da alarmen gik i Notre Dame

Brandefterforskere er nu gået i gang med at forsøge at finde ud af, hvad der udløste den voldsomme brand i Paris ikoniske katedral.

Der måtte godt nok ikke ryges oppe under egebjælkerne på Notre Dame-katedralen i Paris. Det blev der alligevel.

Og der gik hele 35 minutter fra branden opstod, til der blev ringet til byens brandvæsen.

Det er ifølge franske medier noget af det, efterforskerne af den alvorlige brand har fundet ud af i det indledende arbejde med at finde årsagen til, at det gik så galt for ti dage siden i den historiske katedral i midten af den franske hovedstad. Det vil vare lang tid, før der er fuld klarhed over årsagen til branden.

Foreløbig er mistanken rettet mod nogle elledninger, der midlertidigt var blevet trukket op til klokketårnet, hvor de styrede ringningen i en periode, mens tårnets store klokke var ved at blive repareret. De skulle fjernes, men endte i stedet med at udløse branden, lyder teorien.

Flere brandalarmer og en vis forvirring

Nyhedssiden France24 oplyser, at den første brandalarm gik i gang klokken 18.21 og fik personalet til at evakuere kirken. Men en hurtig gennemgang fandt ingen flammer, så alle fik lov at vende tilbage til bygningen kort efter.

Vagterne hævder ifølge mediet, at lederen i kontrolrummet, som var bemandet af et privat firma, sendte dem i den forkerte retning på loftet, da de skulle tjekke alarmen. 18.30 gik endnu en alarm, og kirkegængerne og personalet blev atter evakueret. Samtidig gik en vagt op på loftet, hvor han fandt brandstedet i bunden af kirkens spir cirka 18.40-18.50.

Et minut senere kom alarmopkaldet til brandvæsenet. Det var i sidste øjeblik. Ifølge brandvæsenet var den monumentale katedral ganske tæt på at udbrænde helt, inden de hundredvis af brandfolk, der blev sat ind på opgaven, fik branden under kontrol.

Renoveringsarbejdere røg trods forbud

Efterfølgende har brandefterforskerne blandt andet fundet syv cigaretskodder i asken. Et firma har erkendt, at dets ansatte ignorerede forbuddet mod at ryge under arbejdet med at renovere trækonstruktionen, taget og bygningen.

»Det beklager vi. Men enhver, der nogensinde har tændt ild i en kamin ved, at der ikke sker noget synderligt ved at lægge en cigaret på en egetræsbjælke«, siger en talsmand for firmaet til nyhedsbureauet AFP.

Det fremgår endvidere af France24, at der ifølge reglerne fra den lokale kulturarvsstyrelse skulle være et døgnbemandet sikkerhedsberedskab på to mand. Men firmaet, der havde opgaven, havde kun personale på stedet fra klokken 8 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Resten af natten bestod vagtberedskabet af en mand på tilkaldevagt.

Brandeksperter og efterforskere er torsdag gået i gang med at lede efter den nøjagtige årsag til branden. Det kan først lade sig gøre nu, fordi bygningen skulle sikres mod sammenstyrtninger, inden de kunne bevæge sig nær den tagkonstruktion, branden bredte sig hen over med høj hastighed, da det gik galt.