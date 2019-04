»Du har åbenbart ikke hørt efter!«: Margrete Auken i åben kamp om miljøet med Folkebevægelsens Rina Ronja Kari

FOR ABONNENTER

SF’s Margrete Auken taler ofte med hele kroppen, og det gjorde hun også torsdag aften på DR 1, da Folkebevægelsens Rina Ronja Kari sagde, at EU bremser de enkelte lande på klima- og miljøområdet. I en diskussion om afgifter på flybilletter sagde Rina Ronja Kari, at EU generelt har svigtet på miljøområdet og gang på gang sat en stopper for lande, der vil gå foran andre på miljøområdet. Så fik veteranen Auken nok, hun stiller op til sin fjerde periode i parlamentet og hun vendte både øjne og rystede på hovedet, inden hun fik ordet og kunne sætte lyd på: