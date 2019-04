FOR ABONNENTER

»Interessant«, sagde Søren Espersen. Ja, ligefrem »hyggeligt«. Næstformanden for Dansk Folkeparti var så absolut tilfreds med sit møde med sin ekstraordinære gæst, Marine Le Pen. Og glad for, at der havde været tid til, at gæsten kunne »sige hej« til formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard.